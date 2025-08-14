Лиса из  BLACKPINK представила короткометражный фильм на песню Dream

Участница южнокорейского гёрлз-бэнда BLACKPINK Лиса выпустила пятиминутный короткометражный фильм на свой трек Dream. Песня вошла в её дебютный сольный альбом Alter Ego, представленный ещё 28 февраля.

© Соцсети Лисы

Одну из главных ролей сыграла сама Лиса. Кроме неё в фильме также снялся японский актёр Кэнтаро Сакагути.

В центре сюжета находится история трагичной любви. На протяжении всего фильма героиня пытается справиться с уходом своего возлюбленного, погружаясь в воспоминания.

Это не первый актёрский опыт Лисы. До этого она также снялась в третьем сезоне нашумевшего сериала «Белый лотос». В нём она исполнила роль менеджера тайского курорта.

