Махинации в «Макдоналдсе» и ссора с Киркоровым: тёмное прошлое Тимати

15 августа рэперу Тимуру Юнусову, известному как Тимати, исполняется 42 года. В честь этого «Рамблер» вспоминает самые интересные факты из жизни гламурного хип-хоп-артиста и рассказывает, как Тимати заработал свои первые деньги, каким было детство музыканта и что он не поделил с Киркоровым.

Тимати умеет играть на скрипке

Когда Тимати был ребёнком, ничто не предвещало, что он станет рэпером. В его семье предпочтение отдавали классике: дедушка был заведующим Московским домом культуры, а мама преподавала игру на гитаре и балалайке. Как только родители заметили у Тимура тягу к музыке, они отдали его в музыкальную школу на класс скрипки.

Но Тимати не испытывал восторга от игры на этом инструменте. «Я, как окончил школу, взял в руки скейтборд, к скрипке больше не прикасался», — пошутил он в 2020 году в одном из видео продюсера и музыканта Slava Marlow. В интервью для телеканала «О!» в 2018-м рэпер признался, что не понимал, зачем ему музыкальная школа, но ему было интересно заниматься и добиваться успехов.

Любая дисциплина — это важное фундаментальное знание. Я не жалею, что учился этому.

Тимати был хулиганом

В детстве Тимати не только играл на скрипке, но и был активным ребёнком, склонным к шалостям. В интервью для журнала «Коллекция. Караван историй» в 2013 году он рассказал, что они с младшим братом Артёмом вытворяли много «сумасшедших» вещей. Например, они поджигали бумажные самолётики и запускали их со второго этажа двухъярусной кровати, оттуда же «катапультировали» собаку. Братья также пулялись друг в друга ягодами. Более серьёзные пакости Тимоти предпочитал организовывать с ребятами постарше.

Как-то мы сбросили арбуз с крыши родного дома на проспекте Мира. Не на людей, разумеется. <...> Ещё жгли тополиный пух и однажды случайно подпалили машину. Разбежались в страхе и восторге кто куда.

Первые деньги Тимати заработал, проворачивая тёмные схемы в «Макдоналдсе»

В детстве Тимати не испытывал недостатка в деньгах, потому что он родился в обеспеченной семье. Подростковые годы он провёл в США. Хотя его абсолютно точно можно отнести к классу золотой молодёжи, Тимати всё же пришлось окунуться в жизнь простого работяги. Его отец-бизнесмен настаивал, что в жизни Тимур должен всего добиваться сам, поэтому родители сына не баловали.

Первым местом работы Тимати стал «Макдоналдс». Правда, бургеры он не делал. Тогда «Макдоналдс» только открылся в Москве, поэтому к нему стояли огромные очереди, чем и пользовался Тимати. Отец его друга устроился туда охранником, поэтому их пускали туда вперёд всех. Парни принимали заказы от тех, кто не был готов ждать, и перепродавали им фастфуд с наценкой. Они проработали таким образом, пока их не вычислили, рассказал он в шоу «Натальная карта» в 2024 году.

Тимати сделал первое тату в 13 лет

«В 13 лет я в первый раз лишил кожу девственности и в тот же день понял: я самый крутой на местности», — говорил Тимати в своём треке Tattoo — и не врал. Первая его татуировка в виде дракона появилась у него в 1996 году. А дальше он настолько вошёл в кураж, что покрыл всё своё тело рисунками. Сколько их точно, не могут сказать даже самые преданные фанаты рэпера, но их количество явно переваливает за сотню.

Среди самых заметных татуировок — череп на спине, вокруг которого находятся надписи «Moscow City», «No Loyalty — No Friends» («Нет верности — нет друзей»), «The Boss», «Just Business» («Просто бизнес»), и имя мамы на одном из больших пальцев. У Тимати также есть тату в память о друге Ратмире Шишкове, погибшем в ДТП в 2007 году.

Из-за обилия рисунков на теле Тимати даже не взяли в армию, ведь врачи посчитали его «психически неуравновешенным».

Тимати выпускал треки со Снуп Доггом, Flo Rida и другими зарубежными исполнителями

В 2010-х российские исполнители пытались пробиться на зарубежную сцену, но не у всех это получалось. Тимати же смог заявить о себе за пределами России. Он записал несколько удачных коллабораций с зарубежными музыкантами, среди них — Forever с Марио Уайнэнсом, Magical и Groove On со Снуп Доггом, Love You с Бастой Раймсом, I Don't Mind с Flo Rida, I’m on You с печально известным P. Diddy и другие.

Тимати даже выпустил два англоязычных альбома: SWAGG (2012) и Reload (2014).

В разговоре с изданием Rap.ru в 2012 году Тимати заявил, что у 99% российского шоу-бизнеса нет квалифицированной команды, чтобы выйти на зарубежный рынок. «Это нереальное количество работы, связей, коннектов, контрактов. Когда я просто об этом думаю, у меня мозг взрывается. Мы очень долго к этому шли — и вот пришли. Я знал, что нужно европейскому рынку, и из этого исходил», — объяснил он.

Тимати записал дисс на Филиппа Киркорова

Сейчас между Тимати и королём российской эстрады Филиппом Киркоровым тёплые дружеские отношения, но так было не всегда. Их громкий конфликт начался в 2012 году из-за результатов премии «Муз-ТВ».

«При всем моём уважении к "Муз-ТВ" и к тому, что они всегда меня поддерживают, при всей красоте и масштабности данного мероприятия меня пугает неадекватность списка победителей в этом году!» — написал рэпер в своём блоге.

Филипп Киркоров, забравший несколько статуэток на церемонии награждения, принял это высказывание на свой счёт и резко ответил Тимати: «У тебя какие-то вопросы возникли? Самый честный? Я в прошлом году вопросов не задавал! Существует профессиональная этика! Ок! Запомнил!» Далее последовала словесная перепалка, в ходе которой Тимати высказал предположение о сексуальной ориентации Киркорова и назвал его «чучелом».

Разгорячившись, Тимати не смог остановиться и записал на Филиппа Киркорова дисс, то есть трек, полный колких замечаний в адрес поп-короля. Он получил название «#ДАВАЙДОСВИДАНИЯ». В его создании также приняли участие ST, L’One, 5 плюх, NEL, Jenee и Миша Крупин. Видимо, Филипп Киркоров много кому успел насолить. Каждый из них жёстко прошёлся и по Киркорову, и по российской эстраде в целом. Например, L’One сказал: «Вы не стоите кокошника Бурановских бабушек. Вашу музыку давно пора прописать бы на кладбище».

После этого трека Тимати и Киркоров какое-то время негативно относились друг к другу, пока музыкантов не помирил их общий друг Григорий Лепс. Он долго призывал Тимати извиниться перед своим старшим коллегой. Рэпер спустя несколько лет уговоров всё-таки решил зарыть топор войны с Киркоровым. В 2017 году они даже выпустили совместную песню «Последняя весна».

Тимати часто ссорился со звёздами российской эстрады. Например, в 2014-м он раскритиковал Диму Билана из-за его неудачного концерта. Хотя Билан и написал, что у него заболела спина, Тимати решил высказать свою версию случившегося. По его мнению, причиной недомогания Билана стали запрещённые вещества, что сразу же опроверг сам певец. Несмотря на резкие высказывания, конфликт до дисса не дошёл.

У Тимати есть особая связь с конкурсом «Мисс Россия»

Алёна Шишкова, Тимати и их дочь Алиса

Хотя Тимати ни разу не был женат, его бурная личная жизнь часто становилась достоянием общественности. Его спутницами, как ни странно, чаще всего становились модели, прошедшие через конкурс «Мисс Россия».

В 2012 году у рэпера завязался роман с «Вице-мисс Россия-2012» Алёной Шишковой. Именно она родила Тимати первого ребёнка — дочь Алису. В 2015 году пара рассталась. Причиной этому стала «Вице-мисс Россия-2014» Анастасия Решетова. Благодаря ей у Тимати в 2019 году появился сын Ратмир, но уже год спустя его отношения с моделью подошли к концу.

В 2021 году рэпер решил попытать удачу в шоу «Холостяк». За его внимание боролись 18 девушек, но лишь модели Катерине Сафроновой удалось покорить артиста. Правда, ненадолго, ведь в 2022 году новой спутницей Тимати стала модель Валентина Иванова. В августе 2025 года она родила ему дочь Эмму.

Тимати приостановил музыкальную деятельность

Тимати не давал концертов с 2017 года, а в 2020 году вышел его последний лонгплей «Транзит». В 2023 году в разговоре с Пятым каналом рэпер и вовсе заявил, что хочет надолго оставить сцену ради бизнеса.

Я по большому счёту, честно, сейчас не горю желанием ни выступать, ни записывать, ни делать фиты. Я занимаюсь бизнесом и вообще другими вещами по жизни… Потому что я не хочу застрять в определённом цикле — гастролировать и записывать песни до 60–70 лет… Нужно всё успеть, всё попробовать, поэтому я сейчас сконцентрирован на других вещах, на бизнесе.

В 2024 году Тимати подтвердил своё решение. В посте, который он опубликовал в соцсетях, рэпер отметил, что хочет больше времени проводить со своими детьми. Артист также добавил, что решил «пройти большую внутреннюю трансформацию, чтобы поменять кардинально всё в своей жизни», а не гнаться за трендами и молодиться.

