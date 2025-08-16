Миф о высоком IQ, эротические съёмки, скандал в школе: тайны Мадонны

16 августа экстравагантной поп-певице Мадонне, чьё полное имя Мадонна Луиза Чикконе, исполняется 67 лет. «Рамблер» вспоминает самые интересные факты из её насыщенной жизни и рассказывает, за что её в детстве ненавидели сверстники, зачем она выпустила книгу с эротическими фотографиями и как она выживала в первые годы в Нью-Йорке.

© Соцсети Мадонны

Мадонна была изгоем в старшей школе

Хотя сейчас Мадонну обожают за её провокационные выходки и свободомыслие, так было не всегда. Раннее детство Мадонна провела в многонациональном городе Понтиаке, штат Мичиган, в котором она познакомилась с музыкой Стиви Уандера, Дайаны Росс и The Jackson 5. Но в старшей школе она переехала вместе с семьёй в город Рочестер Хилс, в котором в основном проживал белый средний класс. Там она чувствовала себя некомфортно.

«Больше не было домашних вечеринок, из соседнего дома не доносилась музыка. Я чувствовала себя чужой, и именно тогда я создала свой мир», — рассказала Мадонна в интервью для Rolling Stone в 2009 году.

Другие тоже Мадонну недолюбливали, так как она сильно выделялась. Одним из ключевых событий в её подростковой жизни стало выступление на вечере талантов. Тогда она вышла на сцену, покрытая зелёной и розовой флуоресцентной краской, в топе и шортах, чтобы исполнить танец под хит группы The Who «Baba O’Riley».

© Соцсети Мадонны

Мадонна в детстве с родителями

Как вспоминал её брат Кристофер Чикконе в биографии певицы «Madonna: A Rebel Life», их отец был в ужасе, так как ему показалось, что Мадонна выглядела неприлично. Из-за этого он посадил её под домашний арест.

Чикконе также рассказал, что публика была «ошеломлена», ведь выступление Мадонны было «самым скандальным из всех, что когда-либо видели в этом консервативном сообществе». По словам самой певицы, после этого ни одна девушка не хотела разговаривать с ней, а парни начали странно поглядывать.

Мадонна планировала стать танцовщицей

Изначально Мадонна хотела покорить сцену не как певица, а как танцовщица. В детстве она посещала балетную студию, а после стала заниматься современными танцами. Она продолжила своё хореографическое образование в Мичиганском университете. Выбор такого профессионального пути стал одной из причин разлада между ней и её консервативно настроенным отцом, мечтавшим видеть свою дочь врачом или юристом. Причём Мадонна могла бы добиться успеха в «серьёзной» профессии, ведь школу она окончила на «отлично» и с успеваемостью у неё никогда не было проблем.

В Мичиганском университете Мадонна продержалась недолго, так как её манил Нью-Йорк, куда она в итоге и переехала. Там она попала в труппу танцовщицы Перл Ланг, а также брала занятия у выдающегося хореографа Марты Грэм. Хотя многие отмечали талант Мадонны, успехов в танцах она не достигла. Из-за нехватки денег она начала пробоваться в мюзиклы Бродвея и подтанцовки, что было менее престижно. Но именно это помогло ей стать певицей. В то время Мадонна постоянно ходила на прослушивания в музыкальные постановки, что и заставило её петь.

«Люди слышали, как я пою, и говорили: “Эй, у тебя неплохой голос”. А я отвечала: “О, правда?” Я имею в виду, я никогда не училась. Я никогда не хотела быть певицей», — рассказала Мадонна в интервью для CNN.

© Gary Gershoff / MediaPunch/www.globallookpress.com

Мадонна, 1985 год

Мадонна переехала в Нью-Йорк с 35 долларами в кармане

Мадонна не раз вспоминала, что приехала покорять Нью-Йорк в 1978 году всего лишь с 35 долларами в кармане, парой балетных туфель и мечтой. С этой версией событий был не согласен Кристофер Чикконе, брат Мадонны. В своих мемуарах Life With My Sister Madonna («Жизнь с моей сестрой Мадонной») он заявил, что денег и связей у неё было побольше, чем она говорила.

Даже если на момент переезда в Нью-Йорк Мадонна была чуть побогаче, это не отменяет, что в этом городе ей пришлось нелегко. Как она вспоминала в своих коротких мемуарах для Harper’s Bazaar в 2013-м, в первый же год её квартиру взломали трижды. Она не понимала зачем, ведь у неё не было ничего ценного, кроме радиоприёмника, который стащили ещё в первый раз.

В первое время в Нью-Йорке Мадонна постоянно искала подработки, чтобы платить за аренду. Её можно было увидеть и в пончиковой Dunkin’ Donuts, и гардеробщицей в дорогом ресторане Russian Tea Room. Кроме этого, Мадонна позировала обнажённой для художников.

Я смотрела на людей, которые пялились на моё голое тело. Пыталась заставить их думать обо мне не только как о форме, которую они пытались передать карандашами и углём. Я была непокорной. Одержимой желанием выжить. Добиться своего. Но мне было тяжело и одиноко. Приходилось каждый день заставлять себя идти дальше. Иногда я разыгрывала из себя жертву и плакала в своей спальне с окном, выходящим на стену, наблюдая, как голуби гадят на мой подоконник. Я задавалась вопросом, стоило ли оно того. Но потом брала себя в руки и смотрела на открытку с изображением Фриды Кало, прикрепленную скотчем к моей стене, и вид её усов утешал меня. Потому что она была художницей, которой было всё равно, что думают люди.

© Соцсети Мадонны

Мадонна, 1984 год

В Сети распространились слухи, что у Мадонны высокий уровень интеллекта, но это не так

В 2013 году в медиа стала распространяться информация, что Мадонна и Шакира попали в старейший клуб «Менса», принимающий в свои ряды людей с уровнем IQ выше, чем у 98% населения. Как писали многочисленные источники, уровень IQ Мадонны составляет 140, когда средний показатель варьируется от 90 до 120.

Пока издания провозглашали Мадонну гением, организация «Менса» заявила, что она не публикует списки своих участников. Звёзды сами могут похвастаться, что вошли в круг избранных интеллектуалов, но от Мадонны таких сообщений не поступало. Возможно, IQ Мадонны действительно высок, но официальной информации с подтверждением этого факта нет.

© Соцсети Мадонны

Мадонна начинала музыкальную карьеру как барабанщица

В 1979 году у Мадонны завязался роман с музыкантом Дэном Гилроем. Она даже переехала к нему в заброшенную синагогу, где тот жил и репетировал. Вместе они основали группу Breakfast Club, в которой Мадонна играла на ударных и гитаре. Иногда Гилрой даже разрешал ей петь.

Сотрудничество Мадонны с Breakfast Club было недолгим, как и её отношения с Гилроем. В 1980-м она покинула группу и основала свою — Emmy and the Emmys. Этот коллектив тоже не стал постоянным пристанищем Мадонны, потому что вскоре она захотела продвигаться как сольная исполнительница.

Мадонна выпустила книгу о сексе с эротическими фото и эссе

В 1992 году Мадонна выпустила альбом Erotica, посвящённый cексу. Одной пластинки певице оказалось недостаточно, поэтому в этом же году она представила книгу Sex. Её главная героиня Дита, являющаяся альтер эго Мадонны, рассказывает о своих фантазиях и размышляет о сексе. Важное место в книге занимает переписка с её парнем Джонни.

Мадонна откровенно разговаривает с читателями об эротике, не стесняясь таких тем, как порно и соблазнения на свиданиях. Певица также уделяет внимание безопасному сексу: «Место моих фантазий — в идеальном мире. В мире, где нет СПИДа. К сожалению, мир не идеален, и я знаю, что презервативы должны быть не только необходимыми, но и обязательными».

Несмотря на провокационность и значимость текстов, главная роль в книге отведена снимкам. Их сделал известный фотограф Стивен Майзел. По ту сторону камеры кроме самой певицы оказались модель Наоми Кэмпбелл, актриса Изабелла Росселлини, актёр Удо Кир, порноактёр Джоуи Стефаон, рэпер Vanilla Ice, который на тот момент был бойфрендом Мадонны, и другие. Почти все они снялись без одежды в довольно провокационных сюжетах.

Обложка книги представляет собой металлизированную плёнку с портретом Мадонны, напоминающую огромную упаковку презерватива. Её нужно было порвать, чтобы достать книгу.

Многие посчитали, что Мадонна перешла все границы дозволенного. В некоторых странах, например в Индии и Японии, книгу и вовсе запретили к продаже. Как заявляла сама Мадонна, она хотела лишь избавить людей от лишних предрассудков. В интервью для журнала Spin в 1993 году она сказала: «Мы живём в очень подавленном обществе, и я поднимаю тему эротики. Я пытаюсь донести мысль: почему мы должны стыдиться своей сексуальности?»

© ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Рекламный кадр с Мадонной, 1990-е годы

У Мадонны четверо приёмных детей

Всего у Мадонны шестеро детей: двое родных и четверо приёмных. Первую дочь Лурдес артистка родила в 1996 году от тренера и танцовщика Карлоса Леона, отношения с которым у неё на тот момент уже завершились. В 2000 году в браке с режиссёром Гаем Ричи у Мадонны родился сын Рокко.

В 2006 году, ещё находясь в отношениях с Ричи, Мадонна усыновила мальчика Дэвида из приюта в Малави. Там же впоследствии певица познакомилась и с остальными своими приёмными детьми. Мама Дэвида умерла, когда ему был всего год, а отец не мог заниматься воспитанием ребёнка из-за нищеты. В приюте Дэвид находился на грани жизни и смерти из-за пневмонии, но его судьба сложилась удачно благодаря усыновлению.

© Соцсети Мадонны

Мадонна со своими детьми

В 2007 году Мадонна удочерила девочку Мерси. Но в этот раз ей пришлось столкнуться с бумажной волокитой, так как певица уже была в разводе. В 2017-м Мадонна открыла благотворительный госпиталь в Малави в честь Мерси. В этом же году семья певицы пополнилась близняшками Стеллой и Эстер.

В интервью для People в 2017-м Мадонна сказала: «Иногда я просто закрывала глаза и думала: “Почему моя кухня не заполнена танцующими детьми?” Так много детей нуждаются в доме. Поэтому я решила: “Чего я жду? Просто сделаю это”.». Чтобы запечатлеть свою любовь к детям, в 2020-м Мадонна сделала татуировку с их инициалами.

