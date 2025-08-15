Megadeth выпустят последний альбом и завершат карьеру после тура

Американская треш-метал-группа Megadeth анонсировала свой последний альбом и прощальный тур в 2026 году. Новости были объявлены в видеоролике маскотом коллектива, скелетом Виком Рэттлхедом.

© Javier Vicencio/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Название и дата выхода альбома пока неизвестны, первый сингл намечен на осень.

«Столько музыкантов завершили свою карьеру, случайно или намеренно. Большинство из них не могут уйти на своих условиях, и именно в этом месте я сейчас нахожусь. Я объездил весь мир и заработал миллионы и миллионы поклонников, и самое сложное во всём этом — прощаться с ними. Мы с нетерпением ждём, когда вы услышите этот альбом и увидите нас в туре. Если и было идеальное время для выпуска нового альбома, то сейчас. Если и было идеальное время для мирового турне, то сейчас», — написал в соцсетях солист Megadeth Дэйв Мастейн. Он также призвал поклонников не злиться, не грустить и радоваться за всех.

Megadeth были основаны в 1983 году после увольнения Мастейна из треш-метал-группы Metallica. 5 из 16 альбомов коллектива стали платиновыми в США.

Metallica поделились трейлером документалки Metallica Saved My Life