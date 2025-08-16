Любовные психозы и бандитский рэп: новинки зарубежной музыки

Jonas Brothers поют о парне, который хочет стать яблоком во рту своей возлюбленной, A$AP Rocky вживается в роль злодея, а Cardi B заявляет, что она легенда. О самых интересных новинках зарубежной музыки читайте в подборке «Рамблера».

© Соцсети A$AP Rocky

A$AP Rocky

Синглы

Cardi B — Imaginary Playerz

© Соцсети Cardi B

Жанр: хип-хоп.

В июне американская рэперша Карди Би анонсировала долгожданный для поклонников второй студийник «Am I the Drama?». Его релиз состоится 19 сентября 2025-го, спустя семь лет после выпуска дебютного лонгплея артистки Invasion of Privacy, признанного «Лучшим рэп-альбомом» по версии «Грэмми».

В поддержку грядущей пластинки Карди Би представила новый сингл Imaginary Playerz, в котором засемплировала трек хип-хоп-артиста Jay-Z «Imaginary Players» 1997 года. Как заверила рэперша своих фанатов, разрешение на это дал сам Jay-Z. По звучанию трек Карди Би не сильно отличается от оригинала, но из-за её фирменной читки звучит более игриво.

Копируя бит культового исполнителя, Карди Би и себя ставит в один ряд с легендами рэпа. Об этом она и говорит в новом треке, отправляя несколько колких замечаний в сторону хейтеров. К тому же исполнительница заявляет, что доминирует не только в хип-хопе, но и в мире моды.

Jonas Brothers — Tantrum

© Jonas Brothers

Жанр: поп-рок.

8 августа группа Jonas Brothers, состоящая из братьев Джо, Ника и Кевина Джонасов, представила альбом Greetings From Your Hometown, пропитанный ностальгией. Спустя несколько дней коллектив выпустил делюкс-издание пластинки, в которое вошли акустическая версия лид-сингла Love Me To Heaven и новый трек Tantrum.

В Tantrum братья Джонас поют о желании всегда быть со своей любимой. Лирический герой композиции хочет быть настолько близко со своей девушкой, что не прочь стать ключом в её кармане или яблоком во рту. В припеве же он и вовсе заявляет, что сойдёт с ума, если она его покинет. Хотя такая демонстрация чувств кажется перебором, ситуацию смягчает танцевальное поп-звучание, в котором нет и намёка на эмоциональную нестабильность.

Khalid — in plain sight

© Khalid

Жанр: R&B.

Синглом in plain sight американский певец Khalid открывает новую эру своего творчества. Видимо, романтики в ней будет не так уж и много, ведь в in plain sight артист поёт об измене. Несмотря на трагичность лирики, с музыкальной точки зрения песня далека от меланхолии. Из-за танцевального звучания в начале создаётся впечатление, что героя не волнует измена. Но в конце бит замедляется, что привносит в композицию жутковатую атмосферу.

A$AP Rocky — Trunks

© Соцсети A$AP Rocky

Жанр: хип-хоп.

Американский рэпер A$AP Rocky, не проявляющий большой музыкальной активности в последнее время, выпустил сразу два трека: Trunks и Both Eyes Closed. Оба они вошли в саундтрек триллера Highest 2 Lowest («Рай и ад») Спайка Ли, в котором артист сыграл персонажа по имени Юнг Фелон. Главную роль в фильме исполнил актёр Дензел Вашингтон.

В Trunks рэпер предстаёт в образе некоего гангстера. Лирику про уголовников дополняет энергичный бит, который напоминает ломаную заставку из старых компьютерных игр. Both Eyes Closed — более спокойный трек, в котором герой обдумывает свои поступки.

Тем временем долгожданный альбом A$AP Rocky «Don’t Be Dumb» находится в подвешенном состоянии. Он должен был выйти ещё в августе 2024-го, но рэпер отложил его релиз.

Olivia Dean — Man I Need

© Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Жанр: поп, соул.

Британская артистка Оливия Дин выпускает уже третий сингл в поддержку своего грядущего альбома The Art Of Loving, релиз которого намечен на 26 сентября. Её новый трек Man I Need посвящён чувству влюблённости, когда ты надеешься, что объект твоего обожания сам подойдёт и заговорит с тобой. Живые инструменты в стиле соул отвечают за мягкое звучание композиции, а голос Оливии Дин погружает слушателей в комфортную, почти домашнюю атмосферу.

Альбомы

Conan Gray — Wishbone

© CraSH/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Жанр: поп.

Американский певец Конан Грей представил свой четвёртый студийник Wishbone, в который вошли 12 треков. Как признавался сам артист, изначально он не планировал выпускать этот проект. Он просто писал песни, когда у него появлялось свободное время, и не думал, что кто-то тоже захочет их услышать. В конечном счёте певец начал включать эти композиции своим близким и понял, что другие тоже нуждаются в этой музыке.

В альбоме Wishbone чувствуется лёгкость, с которой Конан Грей писал свои песни. Основная тема пластинки — любовь. Певец смотрит на неё с разных сторон: здесь есть и счастье от взаимных чувств, и горечь от расставания. Особняком стоит трек Class Clown, в котором Конан Грей поёт, что его никто не понимает.

Сочетание живых инструментов с битами позволило Конану Грею записать насыщенный по звучанию альбом. А эмоциональность, с которой он исполняет каждую песню, создаёт ощущение интимности.

Maroon 5 — Love Is Like

© Соцсети Maroon 5

Жанр: поп.

В восьмой студийный альбом группы Maroon 5 вошли 10 коротких треков. Общая продолжительность пластинки — всего 27 минут. Для записи лонгплея коллектив пригласил нескольких известных артистов: Лису из южнокорейского гёрлз-бэнда BLACKPINK, хип-хоп-артиста Lil Wayne и рэпершу Sexyy Red.

В Love Is Like группа полностью ушла в поп-музыку, в которой мягкое танцевальное звучание сочетается с простой лирикой. Несмотря на однотипность треков, альбом звучит легко и расслабленно, что делает его очень комфортным для прослушивания.

