MONA сгорает от любви, Бьянка прощается: новые песни на русском

MONA сравнивает себя с одинокой чёрной кошкой, Бьянка прощается с возлюбленным, а Slava Marlow представляет свой новый проект. О самых интересных русскоязычных синглах, выпущенных за неделю, читайте в подборке «Рамблера».

MONA

Artik & Asti — «Модный поп»

Жанр: поп.

Artik & Asti не даёт покоя тема расставания. В новом треке солистка группы Seville поёт о девушке, которая только что попрощалась со своим возлюбленным. Чтобы ослабить боль утраты, она отправляется в клуб к своим девочкам, где играет тот самый «модный поп». В соответствии с сюжетом эмоциональный надрыв, ярко выраженный в вокале Seville, в песне дополнен танцевальными битами.

Бьянка — «Пока»

Жанр: поп.

Певица Бьянка выпустила «особенную» для себя песню, посвящённую расставанию. Как заверила артистка в соцсетях, этот трек не про неё, а про «очень близкого» ей человека. По её словам, она трижды переписывала текст и мелодию композиции. В итоге получилась нежная баллада о разбитом сердце, которому уже ничем не помочь. Важную роль в песне играют живые инструменты, придающие ей возвышенности. Бьянка попыталась избавиться от своей привычной дерзости, чтобы порадовать поклонников хрупким голосом, который иногда становится надрывным.

gotlibgotlibgotlib — aromat

Жанр: хип-хоп.

Артём Готлиб, более известный как Slava Marlow, представил первый трек своего сайд-проекта gotlibgotlibgotlib. Если раньше Slava Marlow выпускал концептуальную электронику, то его новый сингл aromat больше напоминает модный перегруженный хип-хоп. Немного безэмоциональная читка Готлиба и холодные биты только добавляют треку мрачности. О конкретном смысле песни можно только догадываться, но это и есть одна из отличительных черт новой волны рэпа, к которой хочет примкнуть Готлиб.

MONA — «Черная кошка»

Жанр: поп.

Артистка MONA в новом треке поёт о девушке, похожей на чёрную кошку. С одной стороны, ей хочется любви, а с другой — она постоянно отпугивает других. По сюжету композиции героиня испытывает настолько сильные чувства к парню, что готова пройти ради него через все сложности. За романтику в песне отвечают лёгкие гитарные переборы, а за эмоциональный накал — голос MONA, который одновременно может быть и нежным, и мощным.

Asenssia, Summer Of Haze — Venera

Жанр: электроника.

Певица Asenssia объединилась с музыкантом Summer Of Haze для создания песни Venera. Несмотря на гипнотическую красоту её вокала, в песне главную роль играет футуристичная электроника, которая постоянно удивляет слушателей чем-то новым. В этой музыке одновременно есть нечто атмосферное и дискомфортное, что и делает её немного внеземной. Как обещает Asenssia в своих соцсетях, это лишь первая коллаборация из трёх, погружающих в «космические вайбы».

ГРАНЖ — «между строк прочти»

Жанр: рок.

Рок-музыкант ГРАНЖ выпустил меланхоличный трек «между строк прочти». В нём он обращается то ли к слушателям, то ли к самому себе и умоляет простить его «грехи». Начинаясь спокойно, музыка постепенно набирает мощность. В припеве, в котором сконцентрировалась вся эмоциональность трека, артист обрушивает на слушателей всю скопившуюся тяжесть. Затем энергетику композиции поддерживают вокальные и инструментальные соло, которые затихают ближе к концу.

KISO — «Летняя Москва»

Жанр: R&B.

Певица KISO, ранее известная как Kristina Si, новой песней провожает последние летние вечеринки. Поддавшись тренду на ностальгию, в новой песне она пытается воссоздать атмосферу клубного R&B начала нулевых. Бархатный голос KISO в сочетании с лёгкими битами погружают слушателей в расслабленную атмосферу, где значение имеют только любовные интрижки.

