Треш-легенды уходят на покой, новый альбом Тейлор Свифт: главное в музыке за неделю

Треш-металисты Megadeth собираются завязать с музыкой, а американская суперзвезда Тейлор Свифт анонсировала новый альбом. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

Новости недели

Megadeth завершают карьеру

Американская треш-метал-группа Megadeth анонсировала последний альбом и прощальный тур в 2026 году, после которых она уйдёт на покой. Название и точная дата выхода альбома пока не раскрыты, но первый сингл должен выйти осенью этого года. Лидер коллектива Дэйв Мастейн в своём обращении в соцсетях отметил, что для него важно уйти на своих условиях и сейчас для этого настал идеальный момент.

Стала известна дата выхода нового альбома Тейлор Свифт

Новый альбом американской поп-певицы Тейлор Свифт под названием The Life of a Showgirl выйдет 3 октября. В него войдёт 12 треков, в заглавной композиции участвует поп-певица Сабрина Карпентер. Альбом спродюсирован вместе с Максом Мартином и Shellback. Тематически релиз будет посвящён тому, что проходило за кулисами тура Eras. Также известен трек-лист альбома, с ним можно ознакомиться в новости.

Фадеев считает, что ИИ не угроза для музыкантов

Продюсер и композитор Максим Фадеев придерживается мнения, что нейросети могут быть полезным инструментом в арсенале умелых артистов. Такую мысль он высказал после того, как сам выпустил клип, созданный при помощи ИИ. Для видеоролика на песню «Иди на мой голос» искусственный интеллект сгенерировал цифровых двойников Фадеева и ещё двух актёров. По признанию продюсера, он много писал в стол непопсовой и нестандартной музыки и только сейчас пришёл к осознанию, что у людей есть к этому интерес.

K-pop-группа хочет совместную песню с исполнительницами «Сигма Боя»

K-pop-группа YOUNG POSSE во время российского турне призналась, что хотела бы записать совместный трек с исполнительницами хита «Сигма Бой», Betsy и Марией Янковской. Представители Betsy признали, что фит с YOUNG POSSE возможен, но корейской группе нужно сделать конкретное предложение.

Электронный фестиваль «Портал 2030–2050» состоится в «Москино»

Фестиваль электронной музыки «Портал 2030–2050» пройдёт с 29 августа по 14 сентября 2025 года. Серия мероприятий состоится в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Выступления 110 диджеев из разных стран мира пройдут на территории московского кинозавода «Москино». Гости смогут услышать сеты Yves Larock, Бурака Йетера, Legroni, Алекса Гаудино и других. С 29 по 31 августа на фестивале будет представлена особая K-pop-программа. Вход свободный.

Релиз недели

Lida, СЕКОНД ХЕНД — «Последнее лето»

Исполнители Lida и СЕКОНД ХЕНД провожают ускользающее лето в бодром треке в жанрах электроник-рока и гиперпопа.

Материал недели

35 лет без Виктора Цоя: каким лидер «Кино» был на сцене и в жизни

Солиста группы «Кино» не стало 15 августа 1990 года в результате трагической аварии. Виктору Цою было всего 28 лет, но и за это недолгое время он успел оказать большое влияние на отечественную рок-сцену. «Рамблер» рассказывает интересные факты из биографии музыканта.