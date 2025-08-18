Стало известно, когда BLACKPINK выпустят новый альбом

Основатель южнокорейского лейбла YG Entertainment Ян Хёнсок в официальном видеообращении на YouTube заявил, что K-pop-группа BLACKPINK в настоящее время работает над новым альбомом. Выход пластинки, по его словам, должен состояться «самое позднее» в ноябре.

© Lee Jae-Won/globallookpress.com

Ранее в этом месяце южнокорейские медиа сообщили, что BLACKPINK планируют представить новый мини-альбом в этом году. В ответ на это YG Entertainment заявили, что раскроют официальную информацию позже. Хотя сейчас они и назвали примерную дату релиза, никакой конкретики касательно предстоящего альбома пока всё ещё нет.

Сейчас BLACKPINK находятся в мировом туре, стартовавшем в начале июня. Во время первого концерта, прошедшего в южнокорейском городе Коян, группа представила новый трек под названием Jump. Он стал первым синглом коллектива с 2023 года. Последняя крупная работа BLACKPINK — альбом Born Pink — была выпущена в 2022 году.

