FKA Twigs анонсировала новый проект Afterglow

Британская певица FKA Twigs объявила о скором выходе её нового проекта под названием Afterglow во время своего выступления на фестивале Lowlands Festival 16 августа. По её словам, релиз выйдет уже в сентябре 2025 года.

Изначально FKA Twigs планировала выпустить расширенную версию своего недавнего альбома EUSEXUA. Возможно, Afterglow — это лишь уникальное название для делюкс-издания. Также есть вероятность, что певица подготовила полноценный микстейп или альбом. Пока она не раскрывает подробностей касательно грядущего релиза.

Альбом EUSEXUA вышел 24 января 2025 года и стал первой крупной работой артистки за три года. В лонгплее FKA Twigs объединила модную клубную музыку и свой неординарный подход.

