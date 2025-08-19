Популярный французский диджей DJ Snake выступит в Москве

Французский диджей DJ Snake отыграет специальный сет 5 сентября на главной сцене фестиваля электронной музыки «Портал 2030–2050».

© Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Артист исполнит новые композиции, а также проверенные хиты: Taki Taki, Lean On, Turn Down for What и другие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

DJ Snake дважды номинировался на премию «Грэмми» и побеждал на MTV Video Music Awards. Он также стал первым артистом, давшим концерт на Триумфальной арке в Париже.

5 сентября гости фестиваля также услышат греческого диджея Velvet Mode.

Фестиваль «Портал 2030–2050» пройдёт в Москве с 29 августа по 14 сентября в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» на кинозаводе «Москино». Вход на мероприятия свободный.

Электронный фестиваль «Портал 2030–2050» состоится в «Москино»