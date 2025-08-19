Леди Гага проведёт закрытую вечеринку на онлайн-платформе Roblox

В мини-игре Dress to Impress во вселенной Roblox вышло обновление, которое включает в себя сценические наряды и образы из тура Леди Гаги The Mayhem Ball. 23 августа состоится пресс-конференция и конкурсы с участием поп-певицы.

© Соцсети Леди Гаги

В Dress to Impress игрокам нужно подобрать образ за пять минут на определенную тему: выбрать наряд, прическу, мейк и так далее. После этого пользователи выносят оценки образам друг друга.

Игроки положительно отреагировали на обновление, посвящённое Леди Гаге, поэтому певица решила провести закрытую личную встречу с фанатами в Roblox. Артистка устроит конкурс на лучший наряд и ответит на вопросы.

На встречу будут допущены фанаты, которые выложат в соцсети самые креативные образы в стиле Леди Гаги. Победителей выберут представители Roblox.

Roblox – это виртуальная вселенная, где пользователи могут создавать собственные игры. Ранее в ней давали концерты такие артисты, как Charli XCX, Lil Nas X, Twenty One Pilots и другие.

Интересные факты о Леди Гаге: роль в «Клане Сопрано», травля и мясное платье