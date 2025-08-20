Татьяна Куртукова — «Одного»: текст песни, история создания, интересные факты

Фолк-певица Татьяна Куртукова прославилась в 2024 году благодаря хиту «Матушка». Находясь на пике своей популярности, она представила песню «Одного». Композиция стала лидером чартов и укрепила влияние Куртуковой на отечественной сцене. «Рамблер» рассказывает о смысле трека, интересных фактах, связанных с ним, и делится текстом песни. Здесь же можно её и послушать.

Татьяна Куртукова — «Одного»: текст песни

[Куплет 1]

Раскудрявый, синеглазый ходит, бродит под окном.

Мне девчонки рассказали все истории о нём.

Я сижу и всё мечтаю про себя и про яво,

Ох, уж и сама не знаю, сердце бьётся от чего.

[Припев]

Одного, одного попрошу я у яво:

Чёб меня одну любил — и всё, и больше никого.

Чёб меня одну любил — всё, и больше никого

Одного, одного попрошу я у яво:

Чёб меня одну любил — и всё, и больше никого.

Чёб меня одну любил — всё, и больше никого.

[Куплет 2]

Я его ничуть не хуже, ох, да серые глаза.

А папаня и маманя говорят, что егоза.

Побегу я по тропинке, через поле перейду,

Да за тридевять земель, а всё равно его найду.

[Припев]

Одного, одного попрошу я у яво:

Чёб меня одну любил — и всё, и больше никого.

Чёб меня одну любил — всё, и больше никого

Одного, одного попрошу я у яво:

Чёб меня одну любил — и всё, и больше никого.

Чёб меня одну любил — всё, и больше никого.

[Бридж]

Раскудрявый, синеглазый ходит, бродит под окном.

Мне девчонки рассказали все истории о нём,

Мне девчонки рассказали все истории о нём

[Припев]

Одного, одного попрошу я у яво:

Чёб меня одну любил — и всё, и больше никого.

Чёб меня одну любил — всё, и больше никого

Одного, одного попрошу я у яво:

Чёб меня одну любил — и всё, и больше никого.

Чёб меня одну любил — всё, и больше никого.

Татьяна Куртукова — «Одного»: о чём песня

Татьяна Куртукова представила песню «Одного» в сентябре 2024 года. Позднее она включила композицию в альбом «У истока». В треке «Одного» Татьяна Куртукова поёт о девушке, которая хочет быть единственной для своего возлюбленного. В лирике артистка использует народную лексику. Например, слово «чтобы» она заменяет на «чёб», а «его» — на «яво». При этом сама песня выполнена в стиле фолк-поп, то есть сочетает в себе как народные мотивы, так и современные биты.

Смотреть клип на песню «Одного» Татьяны Куртуковой

25 апреля 2025 года Татьяна Куртукова выпустила клип на песню «Одного». Действие ролика происходит на балу в XIX веке, а его сюжет напоминает повесть Александра Пушкина «Барышня-крестьянка».

«Так как моей личной миссией является популяризация русской культуры, мы с командой лейбла Gamma Music и режиссёром Антоном Меньшиковым коллективно пришли к мысли сделать отсылку к великому произведению русской литературы», — рассказала Татьяна Куртукова в соцсетях. Выбор пал на «Барышню-крестьянку», так как сюжет этого произведения близок по атмосфере к сюжету песни «Одного».

По словам Куртуковой, подготовка к клипу шла несколько месяцев. В нём можно увидеть более 100 актёров и саму Куртукову в главной роли. Она сыграла знатную даму, переодевающуюся в горничную, чтобы подойти к своему возлюбленному. В обычной жизни они не могут быть вместе из-за конфликта их семей.

Интересные факты о песне «Одного» Татьяны Куртуковой

Благодаря треку «Одного» Татьяна Куртукова получила второй платиновый диск в своей карьере. Правда, в отличие от США, в России нет официальной организации, присуждающей подобные награды синглам и альбомам. Эту функцию взяли на себя лейблы, которые не раскрывают, по какому принципу вручают своим артистам платиновые диски. Поэтому сказать точно, сколько прослушиваний набрала песня «Одного», невозможно.

Автором музыки и слов трека «Одного» выступил продюсер Пётр Андреев, ранее написавший для Татьяны Куртуковой хит «Матушка».

Клип на песню «Одного» набрал более 6,4 миллиона просмотров на платформе YouTube.

