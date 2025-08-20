Ваня Дмитриенко — «Шёлк»: текст песни, смысл, интересные факты

19-летний певец Ваня Дмитриенко прославился ещё в 2021 году благодаря песне «Венера — Юпитер». За это время он сильно повзрослел и изменил свой подход к музыке, что явно оценили слушатели. Его недавний трек «Шёлк» сейчас находится в топах российских чартов и, судя по положительной динамике, не собирается сдавать позиции. «Рамблер» рассказывает о смысле песни, связанных с ней интересных фактах и делится текстом композиции. Здесь же можно и послушать трек.

Ваня Дмитриенко — «Шёлк»: текст песни

[Куплет 1]

Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы.

Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

Я не дам тебе уйти, ведь я только тебя нашёл.

Кто-то верил, что ты с ним, но медленно отошёл.

И для тела моего ты самый заветный шёлк,

Где не нужно погостил — наконец-то к тебе пришёл.

[Припев]

Сгораю на губах твоих бордовым цветом,

И ломай меня, как ломят сигареты.

Сколько ни беги, всё повторится вновь.

Там, где умирает ненависть, рождается любовь!

[Постприпев]

Ла-ла-ла-ла

Ла-ла-ла-ла

Ла-ла-ла-ла

(Там, где умирает ненависть, рождается любовь)

[Куплет 2]

Так осторожно царапают душу нежные слова,

Небо играет на нас, зная, что хотят твои глаза.

Сбитые стрелки на часах, целую чувства на устах.

Хочешь молчать? Тогда молчи на моих руках.

[Предприпев]

Сгораю на губах твоих бордовым цветом,

И ломай меня, как ломят сигареты.

Сколько ни беги, всё повторится вновь.

Там, где умирает ненависть…

[Припев]

Сгораю на губах твоих бордовым цветом,

И ломай меня, как ломят сигареты.

Сколько ни беги, всё повторится вновь.

Там, где умирает ненависть, рождается любовь!

[Постприпев]

Ла-ла-ла-ла (Любовь)

Ла-ла-ла-ла

Ла-ла-ла-ла

(Там, где умирает ненависть…)

[Припев]

Сгораю на губах твоих бордовым цветом,

И ломай меня, как ломят сигареты.

Сколько ни беги, всё повторится вновь.

Там, где умирает ненависть, рождается любовь!

Ваня Дмитриенко — «Шёлк»: о чём песня

Вторая волна популярности захлестнула Ваню Дмитриенко, когда он отошёл от милой, романтичной поп-музыки в сторону дерзкого поп-рока со «взрослой» лирикой. В песне «Шёлк», выпущенной 18 июля 2025 года, он продолжает придерживаться нового стиля. Темой трека стала любовь в самом эмоциональном её проявлении. В композиции присутствуют два героя: девушка и парень. Если первая проявляет некую холодность, то второй, наоборот, пытается добиться её внимания любой ценой.

Сам певец описал песню «Шёлк» в соцсетях так: «О страхе потери, о скоротечности времени и неутолимом желании быть друг для друга. О том, когда человек полностью доверяет другому. О глазах, наполненных восхищением. В общем, песня об очень ярких чувствах».

Интересные факты о песне «Шёлк» Вани Дмитриенко

На обложке трека можно увидеть актрису Анну Пересильд, которая, по слухам, является девушкой Вани Дмитриенко.

Аудитория Вани Дмитриенко за последний год сильно повзрослела. Теперь его музыку слушают не только девушки в возрастном диапазоне 15–20 лет, но и женщины старше 35 лет. Например, один из самых популярных комментариев под постом с песней «Шёлк» выглядит так: «Пенсионный фонд имени Вани Дмитриенко на месте! Девушки с годом рождения 19.., мы дождались, мы не умерли».

Ваня Дмитриенко пока ещё не выпустил клип на песню «Шёлк». В Сети можно увидеть только ролик с лирикой трека. Но перед премьерой сингла Дмитриенко выложил несколько кинематографичных сниппетов. Например, в одном из них певец снялся с Анной Пересильд. По сюжету ролика парень и девушка исполняют роли карточных короля и дамы.

