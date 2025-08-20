Ваня Дмитриенко — «Шёлк»: текст песни, смысл, интересные факты
19-летний певец Ваня Дмитриенко прославился ещё в 2021 году благодаря песне «Венера — Юпитер». За это время он сильно повзрослел и изменил свой подход к музыке, что явно оценили слушатели. Его недавний трек «Шёлк» сейчас находится в топах российских чартов и, судя по положительной динамике, не собирается сдавать позиции. «Рамблер» рассказывает о смысле песни, связанных с ней интересных фактах и делится текстом композиции. Здесь же можно и послушать трек.
Ваня Дмитриенко — «Шёлк»: текст песни
[Куплет 1]
Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы.
Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.
Я не дам тебе уйти, ведь я только тебя нашёл.
Кто-то верил, что ты с ним, но медленно отошёл.
И для тела моего ты самый заветный шёлк,
Где не нужно погостил — наконец-то к тебе пришёл.
[Припев]
Сгораю на губах твоих бордовым цветом,
И ломай меня, как ломят сигареты.
Сколько ни беги, всё повторится вновь.
Там, где умирает ненависть, рождается любовь!
[Постприпев]
Ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла
(Там, где умирает ненависть, рождается любовь)
[Куплет 2]
Так осторожно царапают душу нежные слова,
Небо играет на нас, зная, что хотят твои глаза.
Сбитые стрелки на часах, целую чувства на устах.
Хочешь молчать? Тогда молчи на моих руках.
[Предприпев]
Сгораю на губах твоих бордовым цветом,
И ломай меня, как ломят сигареты.
Сколько ни беги, всё повторится вновь.
Там, где умирает ненависть…
[Припев]
Сгораю на губах твоих бордовым цветом,
И ломай меня, как ломят сигареты.
Сколько ни беги, всё повторится вновь.
Там, где умирает ненависть, рождается любовь!
[Постприпев]
Ла-ла-ла-ла (Любовь)
Ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла
(Там, где умирает ненависть…)
[Припев]
Сгораю на губах твоих бордовым цветом,
И ломай меня, как ломят сигареты.
Сколько ни беги, всё повторится вновь.
Там, где умирает ненависть, рождается любовь!
Ваня Дмитриенко — «Шёлк»: о чём песня
Вторая волна популярности захлестнула Ваню Дмитриенко, когда он отошёл от милой, романтичной поп-музыки в сторону дерзкого поп-рока со «взрослой» лирикой. В песне «Шёлк», выпущенной 18 июля 2025 года, он продолжает придерживаться нового стиля. Темой трека стала любовь в самом эмоциональном её проявлении. В композиции присутствуют два героя: девушка и парень. Если первая проявляет некую холодность, то второй, наоборот, пытается добиться её внимания любой ценой.
Сам певец описал песню «Шёлк» в соцсетях так: «О страхе потери, о скоротечности времени и неутолимом желании быть друг для друга. О том, когда человек полностью доверяет другому. О глазах, наполненных восхищением. В общем, песня об очень ярких чувствах».
Интересные факты о песне «Шёлк» Вани Дмитриенко
- На обложке трека можно увидеть актрису Анну Пересильд, которая, по слухам, является девушкой Вани Дмитриенко.
- Аудитория Вани Дмитриенко за последний год сильно повзрослела. Теперь его музыку слушают не только девушки в возрастном диапазоне 15–20 лет, но и женщины старше 35 лет. Например, один из самых популярных комментариев под постом с песней «Шёлк» выглядит так: «Пенсионный фонд имени Вани Дмитриенко на месте! Девушки с годом рождения 19.., мы дождались, мы не умерли».
- Ваня Дмитриенко пока ещё не выпустил клип на песню «Шёлк». В Сети можно увидеть только ролик с лирикой трека. Но перед премьерой сингла Дмитриенко выложил несколько кинематографичных сниппетов. Например, в одном из них певец снялся с Анной Пересильд. По сюжету ролика парень и девушка исполняют роли карточных короля и дамы.
