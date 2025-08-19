Материал создан совместно со
Florence and the Machine анонсировали новый альбом Everybody Scream
Фолк-поп-группа Florence and the Machine выпустит новый альбом Everybody Scream 31 октября. Релиз будет приурочен к празднику Хэллоуин.
За последние месяцы солистка Флоренс Уэлч опубликовала ряд загадочных тизеров альбома, включая фотографии в студии с гитаристом Idles Марком Боуэном и доской с надписью «Swans vs. Adele».
Альбом доступен для предварительной покупки в различных форматах — в том числе с бонус-треками и альтернативной обложкой — на официальном сайте группы.
