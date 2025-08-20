Ноэль Галлахер поделился впечатлениями о воссоединении Oasis

Ноэль Галлахер рассказал о «замечательном» опыте возвращения на гастроли со своим братом Лиамом, сказав, что он забыл, «какой тот забавный». Он также потрясён реакцией на концерты.

© Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Брит-поп-группа Oasis сейчас находится в масштабном туре, посвящённом её воссоединению после 16-летней вражды между братьями-основателями Ноэлем и Лиамом Галлахерами.

«Лиам просто молодец, я им горжусь, — заявил Ноэль Галлахер, его слова передаёт NME. — Я был фронтменом группы 16 лет и знаю, как это тяжело. Я бы не смог выступать на стадионе так, как он, это не в моём характере, но должен сказать: молодец, приятель. Это было потрясающе».

Гитарист и автор песен в Oasis также признался, что волновался в начале турне: «Я уже выступал на стадионах и всё такое, но, признаюсь, мои ноги превратились в желе примерно после середины второй песни».

