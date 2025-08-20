Пригожин раскрыл, почему Валерия отказалась от участия в «Новой волне»

Продюсер и супруг Валерии Иосиф Пригожин объяснил, что певица Валерия не поедет на казанский фестиваль «Новая волна», так как там не платят российским артистам. Гонорары получают лишь иностранные исполнители.

«Если мы говорим про мировые законы, то в других странах всё оплачивается в 90% случаев. В России же постоянно бывает дефицит бюджетов. Или те, кто организовывает фестивали, не хотят делиться деньгами. У нас практически все фестивали носят для артистов благотворительный характер. Хлеб в магазине бесплатно не дают. И масло тоже. Всё стоит денег. Каждый год из академий, консерваторий, вузов выпускается огромное количество музыкантов. Самая большая проблема — их трудоустроить. Но сегодня, чтобы раскрутить песню, нужно иметь невероятные возможности и усилия, финансовые в том числе», — заявил Пригожин в разговоре с «Известиями».

Продюсер отметил, что Валерия много лет выступала на фестивалях бесплатно, в том числе на «Новой волне». При этом значительную часть заработанных денег приходится тратить, в частности, на телевизионную съёмку, которая тоже не оплачивается. По признанию Пригожина, подготовка Валерии к выезду на съёмочную площадку обходится минимум в 400 тысяч рублей.

«Визажисты, парикмахеры, стилисты, звукорежиссёры, водитель. Это команда людей, которая обслуживает артиста в день съёмки. Плюс костюм. Единственный в стране человек, который не берёт в аренду вещи, а покупает сам и тратит на это огромные деньги, — Филипп Киркоров. Я не знаю второго такого, который вкладывается в дорогие вещи, чтобы нравиться публике. Он единственный. Филипп — король в одежде. Мы же иногда берём в аренду. Реже покупаем. Раньше, когда были иностранные бренды, что-то можно было делать по бартеру. Но по бартеру не будут работать визажисты, парикмахеры, звукорежиссёры. У всех есть семьи. А сейчас появились новые люди — рилсмейкеры, которых ты возишь с собой. Они получают, извините, тоже прилично», — прокомментировал Пригожин.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» пройдёт в Казани с 21 по 26 августа на площадке New Wave Hall.

