Сломала ребро Билану, переехала ради абьюзера: тайны Мари Краймбрери

21 августа поп-исполнительнице Мари Краймбрери, известной своими чувственными авторскими песнями, исполняется 33 года. «Рамблер» вспоминает самые интересные факты из биографии артистки и рассказывает, почему она решила взять себе псевдоним, зачем работала в ночном клубе и как подралась с Димой Биланом прямо на сцене.

Мари Краймбрери взяла себе псевдоним, чтобы не «позорить фамилию»

Настоящее имя артистки — Марина Жадан. С псевдонимом она определилась ещё в подростковом возрасте.

«Я сидела в 13 лет на уроке информатики и записывала разные мысли, потому что на том этапе жизни мне была сказана фраза: "Ты позоришь нашу фамилию". Решила, что мне нужно срочно придумать псевдоним», — рассказала она в передаче «Утро на ТНТ» в 2024 году.

Из тех слов, что Марина Жадан написала на листке, она выбрала несколько букв, в результате чего вышло «Краимбрери». Чтобы сделать псевдоним более звучным, букву «и» она заменила на «й». Так и получилось Краймбрери.

По мнению Мари Краймбрери, её сценическое имя не такое уж и сложное. Нужно всего лишь сосредоточиться и внимательно его прочитать, чтобы запомнить. При этом артистка пыталась однажды упростить псевдоним в угоду фанатам. Она выпустила одну песню как Мари Крайм, но после «чуть ли не рыдала» из-за исчезновения её «родного» Краймбрери.

Мари Краймбрери была изгоем среди сверстников

В интервью для издания Woman.ru в 2018 году Мари Краймбрери рассказала, что была «ожесточённой девочкой» из-за травм, конфликтов с родителями и отсутствия поддержки. По словам артистки, её не любили сверстники ни в школе, ни в институте. Зато уважали люди постарше.

Как считает Краймбрери, ей просто завидовали. Её часто освобождали от учёбы из-за чемпионатов по танцам. К тому же отец никогда ей ни в чём не отказывал, поэтому, в отличие от одноклассников, у неё всегда были карманные деньги.

Поколение ранимое, и, естественно, это всех задевало. К тому же я не гуляла, не пила, а весь мой класс тусил и был уверен, что у меня есть какая-то своя тусовка. Хотя это было совсем не так.

В 15 лет Мари Краймбрери работала танцовщицей в ночном клубе

Мари Краймбрери не планировала быть певицей. Она мечтала покорить сцену в качестве хореографа-постановщика. Чтобы подобраться к своей цели поближе, в 15 лет Марина Жадан устроилась в ночной клуб танцовщицей. Хотя стриптизёршей она не была, родители всё равно были не в восторге, как вспоминала Мари Краймбрери в интервью для издания «Ок!» в 2018 году.

У нас был свой коллектив, и мы просто ставили все вместе шоу-программу. Я даже пригласила родителей в клуб, чтобы они убедились, что их дочка ничего постыдного там не делает.

Мама Мари Краймбрери действительно посетила ночной клуб, где работала её дочь, и даже познакомилась с директором и ребятами из команды. Но папа наотрез отказался туда идти. По мнению артистки, «он напридумывал себе всякой ерунды».

С танцами в конечном счёте Мари Краймбрери пришлось завязать из-за травмы. Но именно эти переживания и натолкнули артистку на создание песен.

Мари Краймбрери переехала в Москву ради парня-абьюзера

Мари Краймбрери родилась и выросла в украинском городе Кривой Рог. В 20 лет она переехала в российскую столицу к своему возлюбленному. Их роман, начавшийся в интернете, нельзя назвать идеальным. Как рассказала артистка в шоу «Бабские истории» в 2023 году, её молодой человек встречался сразу с двумя девушками и злоупотреблял алкоголем. Мари Краймбрери сначала всё ему прощала, ведь верила, что он её «судьба».

Она перестала это терпеть, когда парень попытался поднять на неё руку.

В день, когда я впервые почувствовала, что меня может толкнуть человек, с которым я живу, или сказать что-то унизительное, оскорбительное, я поняла, что точно уйду. Страшно мне было до этого: когда он падал со второго этажа, когда он дрался, в крови возвращался. А когда началась эта история, я начала агрессировать. Я поняла, что вот этого точно не позволю.

Хотя парень ушёл из жизни Мари Краймбрери, жить она всё равно осталась в Москве. Здесь же она и начала строить свою музыкальную карьеру.

Мари Краймбрери продала свою песню группе 5sta Family за 2 тысячи долларов

Находясь в трудном финансовом положении, Мари Краймбрери на своём старом ноутбуке набросала песню, которую на следующий же день продала за 2 тысячи долларов известной поп-группе 5sta Family. «Спасибо, вы спасли мне жизнь», — обратилась к коллективу Краймбрери в интервью для Алёны Блин в 2020-м.

Хотя 5sta Family потратили большую сумму на трек, они долго не решались его выпустить. Релиз песни состоялся только в 2023 году. Она получила символичное название «Один шанс». Текст композиции, написанный Краймбрери, наполнен надеждой и верой в лучшее: «Покорять вершины непросто, но помни: жизнь одна и она в твоих руках. Сделай из неё кино».

Это не единичный случай, когда Мари Краймбрери писала песни для других исполнителей. В 2023 году также вышла сочинённая ей «Конечно, да!» в исполнении Натальи Подольской. За неё участница «Евровидения-2005» даже получила «Золотой граммофон».

У Мари Краймбрери нет музыкального образования

В 2024 году в шоу «По каверочку» Мари Краймбрери призналась, что совсем не умеет играть на музыкальных инструментах и даже не знает всех нот. Но это не мешает ей в работе.

Я могу на слух подобрать. Если у меня в голове играет какая-то нота, я обязательно её найду и сыграю. Если мне нужно сделать аккорд, я тоже его найду, не зная, что это за аккорд.

Артистка несколько раз говорила, что не любит, когда её называют певицей. Она предпочитает вариант «автор и исполнитель». В интервью для издания «Ок!» артистка объяснила это тем, что она выходит на сцену, чтобы рассказать свою историю, а не показать свои вокальные навыки.

Я никогда не училась петь. Не скрываю этого и не стыжусь. Но при этом знаю, что, выступая перед публикой, искренне и чисто доношу свои эмоции через тексты, через манеру исполнения, через свою открытость.

Хотя сейчас Мари Краймбрери и нашла свою манеру исполнения, раньше, по её словам, она пела очень плохо. Родители не боялись ей прямо об этом сказать: «Мне постоянно вбивали в голову: "Ты поёшь хреново", а я в этот момент думала: "Хорошо, сейчас я вам покажу, как умею! Назло!"»

Мари Краймбрери сломала ребро Диме Билану

Мари Краймбрери и Дима Билан записали первый совместный трек «Ты не моя пара» в 2021 году. Именно эта песня косвенно послужила причиной «драки» между исполнителями.

В 2023 году Билан и Краймбрери выступили с этим треком на ежегодном концерте Big Love Show. Во время номера они изображали боксёрский поединок. Видимо, Мари Краймбрери увлеклась и не подрассчитала свои силы, в результате чего слишком сильно ударила Билана. Во время выступления он не подал виду, но потом признался в передаче «Ты не поверишь!» на НТВ, что Краймбрери сломала ему ребро.

«Всего лишь одно ребро сломала она мне. Но я её, конечно, трогать не стал. Я знаю, как в нашей стране к этому относятся. Нельзя трогать женщин», — рассказал о случившемся Билан.

Судя по всему, травма не испортила отношения между артистами, ведь в 2024-м они снова выпустили совместный трек It’s My Life.

