Клуб 1930 Moscow объявил о закрытии. Об этом команда клуба объявила в соцсетях. Причиной стали невыполнимые требования арендодателя. Последний концерт в клубе состоится 30 августа 2025 года – это будет выступление певицы Mona.

«У нас подошел очередной срок продления договора аренды площадки, который, как нас заверили ранее, будет подписан. И, скажем честно, после такого успешного многолетнего сотрудничества мы не видели предпосылок к другим исходам. В последний момент руководство Завода им. Владимира Ильича выставило нам обновленные (и невыполнимые) требования. Помимо новой финансовой части, есть и пункт, например, о полном демонтаже всех VIP-этажей, что делает существование площадки экономически невозможным. Даже самые беспрецедентные условия, которые мы предлагали со своей стороны для спасения клуба, были отклонены», – говорится в сообщении от команды клуба, она же концертное агентство 1930PRO.

1930PRO предполагают, что арендодатель хочет ликвидировать концертный зал как можно скорее и поэтому не стал продлевать с ними договор. Итоговое решение было принято несколько дней назад, что стало неожиданностью для команды.

Объявленные ранее концерты будут перенесены на другие площадки. 1930PRO надеются, что смогут открыть клуб в другом месте.

