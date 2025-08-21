Юрий Энтин заявил, что жанр детской песни практически мёртв

Поэт-песенник, писатель и драматург Юрий Энтин, который 21 августа празднует 90-летний юбилей, придерживается мнения, что песни для детей переживают не лучшие времена и уступают советским образцам.

«Сейчас практически детская песня погибла. Ни одной песни такого уровня, как песни "Прекрасное далёко", "Крылатые качели", "Вжик-вжик-вжик" и так далее. Их пела вся страна и знала», — заявил Энтин в беседе с ТАСС.

Как считает поэт-песенник, советские детские песни были лучшими и не имели аналогов в мире. В качестве довода Энтин привёл свою поездку в Китай, где местных жителей ставил в тупик его вопрос о наличии детских песен.

По мнению Энтина, молодёжь предпочитает рэп, который вытеснил обычные песни. При этом он считает, что рэп ближе к частушкам, так как в нём нет мелодии.

Энтин известен как автор стихов к песням из фильмов «Приключения Буратино», «Приключения Электроника», «Гостья из будущего» и многих других.

