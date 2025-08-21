Gorillaz станут хедлайнерами в игре Fortnite Festival

Виртуальная группа Gorillaz станет хедлайнером следующего сезона Fortnite Festival. Это онлайновая ритм-игра, где пользователи могут воспроизводить музыкальные хиты. С момента выхода игры в конце 2023 года в ней были коллаборации с Сабриной Карпентер, Леди Гагой, The Weeknd и другими.

© Соцсети Gorillaz

Бруно Марс в настоящее время является главным артистом девятого сезона Fortnite Festival, хотя его появление вызвало негативную реакцию фанатов, желавших видеть в игре больше групп. Главным артистом десятого сезона Fortnite Festival станет Gorillaz, по данным NME.

10-й сезон должен начаться 26 августа. Предположительно, игроков ждут скины для всех четырёх участников Gorillaz, также в игру будет добавлен ряд их песен.

Gorillaz — британская виртуальная группа, созданная в 1998 году Деймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом. Коллектив состоит из четырёх анимационных участников. Их музыка представляет собой смесь жанров из альтернативного рока, альтернативного хип-хопа, электроники и трип-хопа.

