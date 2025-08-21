Музыкальные платформы просят артистов удалить треки с упоминанием наркотиков

Музыкальные стриминги и лейблы начали рассылать артистам предупреждения о необходимости удалить до 1 сентября треки с упоминанием наркотических веществ. В качестве альтернативы исполнители могут прислать версии треков, где запрещённая информация заглушена или заменена на безобидные строчки. Всё это продиктовано новым законом о запрете пропаганды наркотиков, который вступает в силу с 1 сентября.

© pvproductions/Freepik

Представители лейблов отмечают, что песни, в которых фигурируют наркотики, составляют менее 1% от всего каталога. Замена композиции может занимать несколько недель, в связи с чем компании и артисты могут получить штрафы, сообщает «Коммерсантъ».

Музыкальные площадки просят артистов проверить свои треки на упоминания запрещённых субстанций в текстах и названиях релизов.

Закон не будет распространяться на произведения, выложенные до 1 августа 1990 года. За пропаганду наркотиков без маркировки предусмотрены штрафы для физлиц в размере от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц и самозанятых — от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 600 тысяч рублей. В случае повторного нарушения в течение одного года наступит уголовная ответственность. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Пиар-ход или реальная сделка: может ли Рыбаков удалить альбом Гуфа