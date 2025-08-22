Окко создал плейлист по мотивам сериала «Дыши»

Подборка подойдёт для работы, дороги, моментов, когда необходима дополнительная концентрация, или для времени наедине с самим собой.

© Okko

Okko совместно с музыкальным сервисом «Звук» создали подборку треков «На одном дыхании», вдохновленную ночной жизнью героев нового оригинального драматического сериала «Дыши» с Мариной Александровой в главной роли.

Её героиня ― звёздный московский ВИП-акушер, ведущая роды у обеспеченных пациенток и готовая сорваться по первому сигналу своих клиентов в любое время дня и ночи. Одной из её клиенток становится юная любовница влиятельного бизнесмена. Девушка должна родить долгожданного наследника, однако из-за осложнений, возникших во время родов, ребёнок появляется на свет в крайне тяжёлом состоянии. Бизнесмен инициирует расследование, от результатов которого будет зависеть судьба не только клиники, но и самой акушерки ― главной обвиняемой в случившейся трагедии.

Концепцию плейлиста разработала команда Okko, а непосредственно треклист из 12 композиций в жанрах lo-fi и эмбиент был создан с помощью нейросети SymFormer — сервиса для создания музыкальных треков в GigaChat. Согласно концепции, треки из плейлиста выстраиваются в цельную историю: от фокуса и поиска ритма до эмоциональной разрядки и спокойного выдоха.

Послушать плейлист можно в музыкальном сервисе «Звук».

