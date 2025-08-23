Возвращение Deftones и ведьминский арт-поп: новинки зарубежной музыки

Альт-металлисты Deftones возвращаются с альбомом спустя пять лет, группа Florence and The Machine заставляет всех кричать, а ударник из Twenty One Pilots впервые поёт. О самых интересных новинках зарубежной музыки за последнюю неделю читайте в подборке «Рамблера».

© Carlos Castro/globallookpress.com

Синглы

Doja Cat — Jealous Type

Жанр: поп

Американская артистка Doja Cat открывает новую эру своего творчества синглом Jealous Type. Он войдёт в её грядущий альбом Vie, релиз которого намечен на 26 сентября. В Jealous Type нет той агрессии, которая сквозила в последнем студийнике Doja Cat — Scarlet. На замену ей пришли кокетливость и лёгкость. В новом сингле Doja Cat рассказывает, что она слишком легко поддаётся ревности и путается в любви.

Ранее Doja Cat, склонная к экспериментам, призналась, что хочет выполнить альбом в винтажном поп-звучании. Композиция Jealous Type ярко демонстрирует её намерение. Пусть в треке и есть небольшая вставка речитатива, намекающая на её рэперское прошлое, больше всего внимания артистка уделяет вокальным партиям.

Florence and The Machine — Everybody Scream

Жанр: арт-поп, рок

Британская группа Florence and The Machine, возглавляемая Флоренс Уэлч, объявила выход нового альбома Everybody Scream. Пластинка должна появиться на зарубежных стримингах в Хеллоуин, 31 октября. Дата выбрана неслучайно, ведь среди источников вдохновения грядущего лонгплея — колдовство, мистицизм и фольклорные ужасы.

В заглавном треке Флоренс Уэлч признаётся в своей одержимости сценой, кричит сама и заставляет кричать других. Экспрессивная лирика поддерживается панк-роковым звучанием с примесью мрачного фолка.

Twenty One Pilots — Drum Show

© Соцсети Twenty One Pilots

Жанр: альт-рок

Американский дуэт из Колумбуса выпустил уникальный для своей дискографии трек, ведь в нём можно услышать вокал обычно молчаливого барабанщика Джоша Дана. Его мягкий голос в песне отлично контрастирует с надрывными криками Тайлера Джозефа.

Герой трека постоянно говорит, что изменится, но в итоге продолжает двигаться по инерции, не выходя за рамки обычного. Свою злость он срывает на барабанах, поэтому и звучание песни в основном построено на ударных, агрессивность которых усиливают режущие гитары. Динамика сингла построена на резких переходах от спокойствия к гневу и обратно.

Трек войдёт в предстоящий альбом Twenty One Pilots — Breach. Его выход должен состояться 12 сентября. Пластинка продолжит историю, начатую лонгплеями Blurryface, Trench, Scaled and Icy и Clancy.

Альбомы

sombr — I Barely Know Her

Жанр: альт-рок

Один из самых перспективных артистов этого года Шейн Буз, выступающий под псевдонимом sombr, представил свой дебютный альбом I Barely Know Her. В него вошли 10 треков, среди которых также есть хит Back to friends, обеспечивший музыканту первое попадание в чарт Billboard Hot 100. Автором всех композиций выступил сам sombr. В продюсировании ему помогал Тони Берг, известный по работе с певицей Фиби Бриджерс.

Все песни в альбоме посвящены чувству безрассудной юношеской влюблённости. В треке Canal Street певец заявляет, что ни одна девушка не может заменить ему бывшую возлюбленную, а в Under The Mat признаётся, что боится вновь вернуться в прошлые отношения. При этом в лонгплее совершенно нет пошлости — только возвышенные страдания.

Искренняя и экспрессивная пластинка сочетает в себе черты как поп-музыки, так и мрачного альт-рока. А слегка шероховатое звучание придаёт релизу атмосферу винтажности.

Wolf Alice — The Clearing

© IMAGO/Martin Müller/globallookpress.com

Жанр: поп-рок

Обласканная критиками британская рок-группа Wolf Alice представила свой четвёртый студийный альбом The Clearing. Пластинка выдержана в духе поп-рока 1970-х. В её звучании можно услышать влияние Fleetwood Mac, Blondie, Кейт Буш и других кумиров того времени.

Wolf Alice не страшатся многослойности и объединяют в своих песнях множество сложных инструментальных партий, что делает звучание объёмным. Потягаться с их красотой может только пронзительный голос солистки Wolf Alice Элли Роуселл.

Deftones — Private Music

Жанр: альт-метал

Культовая метал-группа Deftones вернулась со своим десятым студийным альбомом Private Music, состоящим из 11 треков. Предыдущая пластинка коллектива Ohms была выпущена ещё в 2020 году.

Начинавшая ещё в конце 1980-х группа Deftones привносит дух этого времени в свой новый лонгплей. Несмотря на тяжесть и экспрессивность их музыки, от пластинки всё равно веет спокойствием. Это делает альбом Private Music комфортным для прослушивания даже для тех, кому чужда агрессивность этого жанра.

Laufey — A Matter of Time

Жанр: джаз, поп

Исландская певица Лэйвей, пропагандирующая джаз в современной поп-музыке, представила свой третий студийник A Matter of Time. Оставаясь преданной романтике, певица в этот раз акцентирует внимание на ранимости. Она размышляет о взлёте популярности, разрыве дружбы, страхе любви и своей несовершенности. Все эти темы сопровождает мягкий голос Лэйвей и сказочная музыка. Хотя в альбоме можно услышать целый оркестр, артистке удаётся сделать звучание пластинки интимным и хрупким.

Любовные психозы и бандитский рэп: новинки зарубежной музыки