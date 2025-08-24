Краймбрери танцует на граблях, Гагарина отказывается от моря: новые синглы

Мари Краймбрери думает о прошлом в свой день рождения, Полина Гагарина специально опаздывает на рейс, чтобы не лететь на море, а L'One убегает в тёплые края вместе с Минаевой. О самых интересных синглах, выпущенных на этой неделе, читайте в подборке «Рамблера».

Жанр: поп

Композитор Игорь Крутой написал для Полины Гагариной песню, в которой та звучит невероятно мощно и уверенно. Лирика композиции построена на метафорах: героиня специально опаздывает на свой рейс и говорит своему возлюбленному, чтобы он больше не звал её на море, которое ей совершенно не нужно. Так она пытается отпустить своё прошлое и двигаться дальше. Пульсирующие биты добавляют треку напряжённости. Гагариной же удаётся своим голосом передать сразу несколько эмоций: боль, тревогу и надежду на лучшее.

L'One, Минаева — «Убежим»

Жанр: поп

Рэпер L'One и певица Минаева призывают своих слушателей бросить всё и убежать туда, «где зимой весна». Отказываясь находиться в сером городе, артисты пытаются воссоздать атмосферу юга. Например, L'One в своём куплете заплывает за буйки и кормит ветер с рук. За хорошее настроение в песне отвечают мотивы диско и фанка, а также танцевальные биты.

Жанр: поп

Мари Краймбрери отметила своё 33-летие выпуском новой песни «Конфетти». Хотя название у неё праздничное, по содержанию этого не скажешь. В треке Краймбрери признаётся, что устаёт, ссорится с близкими и порой «танцует на граблях». Несмотря на всё это, артистка находит в себе силы жить дальше и с благодарностью принимать своё прошлое. Рефлексивную лирику дополняет минималистичная мелодия, в которой гитарная партия сочетается с лёгкими битами.

«Бонд с кнопкой», Кишлак — «Существо»

Жанр: инди-фолк

Если для группы «Бонд с кнопкой», прославившейся благодаря треку «Кухни», акустический инди-фолк — это дом родной, то для Кишлака это неизведанная территория. В своих соцсетях он написал, что ему было интересно попробовать себя в чём-то новом: «Спасибо за возможность поучаствовать и внести от себя своих тараканов в это произведение».

Сюжет песни крутится вокруг девушки, которую герой называет «существом». В композиции она предстаёт как нечто внеземное и возвышенное. А акустическая гитара, которая может замолчать посередине трека, добавляет композиции интимности и уюта.

Miyagi & Эндшпиль — Summer time

Жанр: хип-хоп, R&B

Под конец лета Miyagi и Эндшпиль решили выпустить песню, в которой прощаются с тёплыми днями. Мягкий R&B, отголоски джаза и расслабленный вокал идеально вписываются в лирику о нежной любви. Артисты используют простую мелодию и текст. Именно это помогает расслабиться и ни о чём не думать — другими словами, прочувствовать атмосферу лета.

umirai, зефир. — «любовь для быдла»

Жанр: гиперпоп

Певица Анастасия Мирай из Екатеринбурга объединилась с продюсером Константином Головиным, выступающим под псевдонимом зефир., чтобы записать глитчеватый трек о расставании. Героиня песни громко уходит из токсичных отношений, в конце поджигая квартиру, в которой она жила со своим возлюбленным. Нагромождённое и мрачное звучание трека смягчает нежный вокал артистки.

«СТРИО» — «Океан»

Жанр: инди

Группа «СТРИО» воссоздала звучание океана с помощью минималистичной мелодии, на которую в припевах волнами накатывает оркестровая мощь. В треке артисты поют о доверии к враждебной стихии. В попытках преодолеть свои страхи герой композиции надеется найти то, что искал. Композиция войдёт в грядущий мини-альбом коллектива.

