«Бонд с кнопкой» — «Кухни»: текст песни, клип, история создания, интересные факты
Для инди-фолк-группы «Бонд с кнопкой» 2025 год стал прорывным. Большую роль в этом сыграл их ностальгический хит «Кухни», надолго оккупировавший вершины чартов. «Рамблер» рассказывает историю создания трека и прилагает его текст. Здесь же можно послушать композицию.
Текст песни «Кухни»
[Интро]
Кхм-кхм, кухни…
[Предприпев]
Простишь меня за всё или в одежде
Тихо плакать, тихо плакать.
Когда устанешь, приходи, приходи, приходи…
[Припев]
На кухни
В бережных и нежных хрущёвках,
Хранилище надежд для потомков,
Рассыпанная соль на клеёнке.
Молоко на губах обсохло,
Всё могло быть неплохо,
Всё могло быть неплохо,
Всё могло быть…
[Постприпев]
На этих кухнях
Радостны дни твои,
Радостны дни твои,
Радостны дни твои.
[Куплет]
Времени вагон жить,
Обувь не снимая,
Спать и расходиться
По своим палатам.
[Предприпев]
Простишь за всё или в одежде
Тихо плакать, безнадежно.
Когда устанешь, приходи, приходи, приходи…
[Припев]
На кухни
В бережных и нежных хрущёвках,
Хранилище надежд для потомков,
Рассыпанная соль на клеёнке.
Молоко на губах обсохло,
Всё могло быть неплохо,
Всё могло быть неплохо,
Всё могло быть…
[Постприпев]
На этих кухнях
Радостны дни твои,
Радостны дни твои,
Радостны дни твои…
История создания трека «Кухни»
«Бонд с кнопкой» — это группа Ильи Золотухина, образованная в 2017 году в городе Нефтекамске.
Трек «Кухни» ещё до релиза завирусился в TikTok в простом исполнении под гитару. Официально он был выпущен 27 февраля 2025 года. Через две недели «Бонд с кнопкой» выложили три версии сингла, включая акустическую и а капелла, и отыграли на «Квартирнике» у Маргулиса.
Песня записывалась в собственной студии «Бонда с кнопкой», которую группа начала строить в конце 2024 года.
В соцсетях пользователи снимали под «Кухни» ностальгические ролики, где вспоминали счастливые семейные моменты на кухнях.
Интересные факты о песне «Кухни»
Пока фанаты ожидали официального выхода трека, в их среде возник мем «Когда кухни?».
Дополнительный виток популярности и без того хитовой песне придал Баста, который лестно назвал её «запредельной анархией» в YouTube-шоу «ЗАЦЕНИ МНЕ ТРЕК». Ему также понравились вокал Ильи Золотухина и текст композиции.
«Бонд с кнопкой» — «Кухни», клип на песню
В чёрно-белом клипе на трек «Кухни» показаны кадры из живых выступлений группы в различных клубах и другие закулисные сцены из её жизни.
