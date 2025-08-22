Для инди-фолк-группы «Бонд с кнопкой» 2025 год стал прорывным. Большую роль в этом сыграл их ностальгический хит «Кухни», надолго оккупировавший вершины чартов. «Рамблер» рассказывает историю создания трека и прилагает его текст. Здесь же можно послушать композицию.

Текст песни «Кухни»

[Интро]

Кхм-кхм, кухни…

[Предприпев]

Простишь меня за всё или в одежде

Тихо плакать, тихо плакать.

Когда устанешь, приходи, приходи, приходи…

[Припев]

На кухни

В бережных и нежных хрущёвках,

Хранилище надежд для потомков,

Рассыпанная соль на клеёнке.

Молоко на губах обсохло,

Всё могло быть неплохо,

Всё могло быть неплохо,

Всё могло быть…

[Постприпев]

На этих кухнях

Радостны дни твои,

Радостны дни твои,

Радостны дни твои.

[Куплет]

Времени вагон жить,

Обувь не снимая,

Спать и расходиться

По своим палатам.

[Предприпев]

Простишь за всё или в одежде

Тихо плакать, безнадежно.

Когда устанешь, приходи, приходи, приходи…

[Припев]

На кухни

В бережных и нежных хрущёвках,

Хранилище надежд для потомков,

Рассыпанная соль на клеёнке.

Молоко на губах обсохло,

Всё могло быть неплохо,

Всё могло быть неплохо,

Всё могло быть…

[Постприпев]

На этих кухнях

Радостны дни твои,

Радостны дни твои,

Радостны дни твои…

История создания трека «Кухни»

«Бонд с кнопкой» — это группа Ильи Золотухина, образованная в 2017 году в городе Нефтекамске.

Трек «Кухни» ещё до релиза завирусился в TikTok в простом исполнении под гитару. Официально он был выпущен 27 февраля 2025 года. Через две недели «Бонд с кнопкой» выложили три версии сингла, включая акустическую и а капелла, и отыграли на «Квартирнике» у Маргулиса.

Песня записывалась в собственной студии «Бонда с кнопкой», которую группа начала строить в конце 2024 года.

В соцсетях пользователи снимали под «Кухни» ностальгические ролики, где вспоминали счастливые семейные моменты на кухнях.

Интересные факты о песне «Кухни»

Пока фанаты ожидали официального выхода трека, в их среде возник мем «Когда кухни?».

Дополнительный виток популярности и без того хитовой песне придал Баста, который лестно назвал её «запредельной анархией» в YouTube-шоу «ЗАЦЕНИ МНЕ ТРЕК». Ему также понравились вокал Ильи Золотухина и текст композиции.

«Бонд с кнопкой» — «Кухни», клип на песню

В чёрно-белом клипе на трек «Кухни» показаны кадры из живых выступлений группы в различных клубах и другие закулисные сцены из её жизни.

