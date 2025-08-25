Главное в музыке за неделю: 1930 Moscow закрывается, в Москву едет Busta Rhymes

Клуб 1930 Moscow внезапно объявил о закрытии из-за сложностей с продлением арендного договора, а в Москву едет очередной именитый американский рэпер. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

© Martin Harris/Capital Pictures/globallookpress.com

Новости недели

Клуб 1930 Moscow объявил о закрытии

Команда клуба объявила о закрытии в соцсетях. Последним концертом на площадке станет выступление певицы Mona 30 августа. Остальные запланированные мероприятия будут перенесены на другие площадки. Причиной закрытия послужили невыполнимые требования арендодателя, который неожиданно поднял размер оплаты, а также настаивал на демонтаже всех VIP-этажей. Концертное агентство 1930PRO надеется открыть клуб в новом месте.

Американский рэпер Busta Rhymes выступит в России

Американский хип-хоп-исполнитель Busta Rhymes даст концерт в кинопарке «Москино» в рамках фестиваля «Проекция». Выступление рэпера состоится 31 августа. В начале месяца Busta Rhymes получил звезду на голливудской «Аллее славы».

Фестиваль «Проекция» объединит мультимедийное искусство и световые шоу. На нём также выступят шведско-конголезский R&B-певец Mohombi, российские группы «Три дня дождя», TRITIA и другие.

«Евровидение» в 2026 году пройдёт в Вене

© IMAGO/globallookpress.com

Столица Австрии в третий раз примет «Евровидение» в 2026 году. Полуфиналы пройдут 12 и 14 мая, а финал — 16 мая на арене «Винер-Штадтхалле». Согласно правилам «Евровидение» проходит в стране победителя последнего конкурса. В 2025 году триумфатором стал австрийский певец Йоханнес Питч (JJ) с композицией Wasted love.

Популярный французский диджей DJ Snake выступит в Москве

Французский диджей DJ Snake выступит 5 сентября в рамках фестиваля «Портал 2030–2050» на кинозаводе «Москино». Ожидается, что он исполнит такие хиты, как Taki Taki, Lean On, и другие. DJ Snake дважды удостаивался номинации на премию «Грэмми».

Вход на фестиваль «Портал 2030–2050» будет бесплатным.

Gorillaz станут хедлайнерами в игре Fortnite Festival

© Fortnite

26 августа виртуальная группа Gorillaz станет хедлайнером предстоящего сезона в ритм-игре Fortnite Festival. В ней пользователи могут играть популярные песни из большого каталога хитов. В прошлом коллаборации с игрой устраивали такие артисты, как Сабрина Карпентер, Леди Гага, The Weeknd, Бруно Марс, и другие.

Релиз недели

Øneheart, Dean Korso, leadwave — Samsara Passengers

19-летний Дмитрий Волынкин из Тамбова, он же Øneheart, — один из самых прослушиваемых российских артистов на зарубежных стримингах благодаря своей красивой и атмосферной эмбиент-музыке. В новом альбоме он объединил усилия со своим отцом, а также музыкальным продюсером Дином Корсо. В результате у них получилась необычная и экспериментальная работа, где космическое и трансцендентное звучание эмбиента сопровождается этническими музыкальными инструментами. Концептуально релиз посвящён путешествию человека сквозь жизнь и опыту, который он получает. В альбоме множество коллабораций с музыкантами и продюсерами со всего мира, в том числе с легендой электроники Moby.

Материал недели

Сломала ребро Билану, переехала ради абьюзера: тайны Мари Краймбрери

21 августа поп-исполнительнице Мари Краймбрери исполнилось 33 года. «Рамблер» рассказывает, как певица работала в ночном клубе малолетней танцовщицей и как ей пришлось взять псевдоним, чтобы «не позорить фамилию».