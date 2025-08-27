Зима в сердце: 10 песен о бывших, которые помогут пережить расставание

Разрыв отношений вдохновляет многих артистов на запись душераздирающих треков. Пока одни обдумывают, что пошло не так, другие срывают свою злость и обиду на бывших возлюбленных. «Рамблер» собрал плейлист из песен, которые помогут справиться с разбитым сердцем, а также рассказал о связанных с ними историях.

Зарубежные песни о бывших

Gotye, Kimbra — Somebody That I Used to Know

Трек Somebody That I Used to Know стал прорывом как для австралийского певца Готье, так и для новозеландской артистки Кимбры. Композиция возглавила несколько чартов и получила звание «Записи года» на премии «Грэмми». Клип на эту песню посмотрели уже более 2,5 миллиарда раз на YouTube.

В Somebody That I Used to Know исполнители показывают отношения с разных сторон. В первом куплете и припеве Готье обвиняет девушку, что она резко ушла от него, будто между ними ничего не было. Когда в песню вступает Кимбра, становится понятно, что ситуация намного сложнее, чем казалось, ведь во время отношений героиня терпела эмоциональное насилие от своего партнёра. В конечном счёте композиция превращается в диалог между двумя людьми, которые не хотят слушать друг друга.

На успех трека повлияли также оригинальные музыкальные решения. Звучание арт-поп-баллады усложнено ломаной гитарной мелодией и партиями перкуссий и ксилофона.

Adele — Someone Like You

На песню Someone Like You британскую певицу Адель натолкнул разрыв с её молодым человеком. События из своей жизни она перенесла на строчки композиции. В треке артистка обращается к своему бывшему возлюбленному, который уже успел жениться. Вместо того чтобы обвинить его во всех грехах, она искренне желает ему всего самого лучшего и обещает, что найдёт кого-то вроде него. Как рассказывала Адель, ей было тяжело писать этот трек, ведь она чувствовала себя несчастной и одинокой.

Певица не стала чересчур усложнять трек: из инструментов она использовала лишь фортепиано. А понятная лирика и чрезвычайно эмоциональное исполнение артистки сделали эту песню её визитной карточкой. За неё Адель получила «Грэмми» в 2012 году в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение».

Taylor Swift — We Are Never Ever Getting Back Together

Песня We Are Never Ever Getting Back Together стала первым треком американской певицы Тейлор Свифт, возглавившим чарт Billboard Hot 100. Для создания поп-роковой композиции артистка объединилась с продюсерами Максом Мартином и Shellback.

Трек обладает некоей агрессией, придающей треку экспрессивности. В песне артистка заявляет, что больше никогда не сойдётся со своим бывшим возлюбленным. Хотя парень продолжает возвращаться в её жизнь, она уже не верит его пустым обещаниям и решает двигаться вперёд.

Selena Gomez — Lose You to Love Me

Поп-баллада Lose You to Love Me американской артистки Селены Гомес посвящена процессу исцеления после травмирующих отношений. В меланхоличной песне, напоминающей исповедь, артистка заявляет, что ей нужно было закончить отношения, чтобы наконец-то полюбить себя. Селена Гомес не говорила прямо, какие события легли в основу композиции, но она оставила в ней несколько подсказок. Они доказывают, что трек описывает её роман с певцом Джастином Бибером. Например, Гомес поёт, что герой с лёгкостью заменил её на другую девушку всего за два месяца. В реальной жизни Джастин Бибер действительно очень быстро восстановился после расставания с Гомес и женился на модели Хейли Болдуин.

Надрывное пение Гомес в треке сопровождается минималистичным инструменталом в виде фортепиано. Песня открыла новую творческую главу артистки и вошла в её третий студийный альбом Rare.

Olivia Rodrigo — good 4 u

Пропитанный сарказмом сингл good 4 u вошёл в дебютный альбом американской певицы Оливии Родриго Sour, полностью состоящий из песен о расставании. На протяжении всей песни Родриго обвиняет своего бывшего возлюбленного, что он слишком быстро отошёл от расставания, когда ей оно принесло сильные страдания.

Артистка экспериментировала со своим звучанием, поэтому в good 4 u главный упор она сделала на мощные ударные и гитары, выражающие её гнев. После релиза звучание трека стали сравнивать с композицией Misery Business группы Paramore. После этого Родриго официально указала в кредитах своего трека участников Paramore Хейли Уильямс и Джоша Фарра.

Песни о бывших на русском языке

Люся Чеботина — «ЗА БЫВШЕГО»

Песня «ЗА БЫВШЕГО» наполнена иронией и скрытой агрессией. С одной стороны, главная героиня желает всего наилучшего своему бывшему, а с другой — заявляет, что лучше неё в его жизни ничего не будет. Как рассказала артистка в эфире программы «Утро на ТНТ» в 2024 году, этот трек был написан о ней самой: «Мне кажется, что все девочки, когда переживают те или иные негативные эмоции в отношениях, тем более абьюзивных, понимают, как это нас закаляет, делает сильнее и помогает создать лучшую версию себя».

Эти чувства оказались близки не только Люсе Чеботиной и её подругам, но и другим слушателям. Запоминающаяся поп-мелодия в сочетании с клубными битами и рэп-вставкой сделали песню «ЗА БЫВШЕГО» хитом.

«Моя Мишель» — «Зима в сердце»

Группа «Моя Мишель» подарила вторую жизнь песне «Зима в сердце», которую изначально выпустил коллектив «Гости из будущего» в 2000-м. В новой версии выделяются синтезаторы, добавляющие композиции резкости, и пронзительный голос Татьяны Ткачук, солистки группы «Моя Мишель».

Сюжет песни крутится вокруг расставания. Главная героиня обращается к своему бывшему возлюбленному и заявляет, что он ей больше не нужен. Её внутреннее состояние раскрывается в холодной лирике, в которой она сравнивает свою боль с «зимой в сердце».

В песне «Я тебе не верю» Григорий Лепс и Ирина Аллегрова, не уступающие друг другу в исполнительском мастерстве, обрушиваются на слушателей всей своей мощью. Композиция похожа на ссору бывших возлюбленных, которые потеряли доверие друг к другу. Эмоциональное напряжение достигается благодаря рок-мотивам и надрывному вокалу. Лирика же наполнена множеством поэтичных образов, добавляющих треку возвышенности, вроде «ты солнце, утонувшее в воде холодной».

SERYABKINA — «Бывшие»

Ольга Серябкина решила не мелочиться и проехаться сразу же по всем бывшим. Как она заявляет в своей песне, ей абсолютно всё равно, что о ней говорят после расставания. Сначала артистка выпустила нецензурную версию песни, отличающуюся некой скандальностью, а затем представила и приличный вариант для радио.

Судя по модным клубным битам, певице по нраву проживать разрыв отношений под танцевальную музыку. Чтобы добавить современности в трек, артистка наложила на свой голос эффект роботизированного голоса.

«внимание брусника!» — «нетболеестарыхуведомлений»

В песне «нетболеестарыхуведомлений» Соня Брусника, солистка группы «внимание брусника!», как будто пытается поговорить со своим бывшим возлюбленным. Хотя главная мысль постоянно прячется за толстым слоем метафор, настроение песни считывается ясно: героиня хочет объяснить, как ей были важны отношения и как ей больно их потерять.

Трек начинается с гитарной партии, к которой в припеве присоединяются электронные биты. Постепенно меланхолия уходит, уступая место радости. Вероятно, это символизирует путь героини к принятию ситуации.

