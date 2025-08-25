Стал известен победитель «Новой волны» в Казани

Казахстанский певец Alex Lim стал победителем музыкального конкурса «Новая волна». Он выступал со своей песней «Забывай».

© Максим Богодвид/РИА Новости

Второе место на «Новой волне» занял фолк-коллектив «Оберег». Третье место досталось сразу двум артистам: российскому исполнителю Jummy и казахстанскому певцу Yernazar. Приз зрительских симпатий получил Теймур Ганифаев.

«Новая волна» — международный музыкальный конкурс молодых исполнителей. Его основали композиторы Игорь Крутой и Раймонд Паулс. Конкурс проводился в Юрмале, Сочи и Сириусе. В 2025 году он впервые состоялся в Казани.

Конкурсная часть «Новой волны» завершена, но сам фестиваль ещё продолжается. 25 августа пройдёт гала-концерт ретро-хитов. В нём примут участие известные российские исполнители: Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Полина Гагарина, Григорий Лепс, Игорь Крутой и другие. Ожидается также выступление Валерия Леонтьева, в 2024 году объявившего об уходе со сцены. 26 августа состоится торжественное закрытие фестиваля.

