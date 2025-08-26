Как музыка улучшает секс и какие песни идеально подходят для спальни

Ещё в XIX веке Чарльз Дарвин утверждал, что музыка появилась как способ привлечения противоположного пола во время брачных игр. Современные исследования только доказывают, что музыка положительно сказывается на сексуальной жизни пары. «Рамблер» рассказывает, зачем включать композиции во время интимной близости, что нужно учитывать при выборе музыки для секса и какие треки подходят лучше всего. Здесь же можно их и послушать.

© ThomasVogel/iStock.com

Почему музыка делает секс лучше: научный взгляд

Американская медицинская компания ZipHealth, которая предлагает онлайн-консультации врачей, в 2024 году провела исследование о влиянии музыки на сексуальную жизнь. В ходе работы они проанализировали 148 плейлистов и опросили 1004 американца. Было выяснено, что около половины испытуемых (47%) используют музыкальное сопровождение во время секса. А 63% из них уверены, что музыка помогает продлить интимную близость.

Прослушивание композиций во время секса положительно влияет на процесс по нескольким причинам:

Стимулирует выброс «гормонов счастья»

Исследование учёных из университета Макгилла доказывает, что прослушивание музыкальных композиций способствует выделению таких нейромедиаторов, как серотонин, дофамин и окситоцин. Они, в свою очередь, влияют на настроение человека и получение удовольствия.

Задаёт настрой

Исследователи из пакистанского университета Икра пришли к выводу, что музыка воздействует на эмоции человека. Энергичные и оптимистичные композиции вызывают чувство радости, а медленные и спокойные треки расслабляют разум и тело. Музыкальное сопровождение во время секса может помочь в создании комфортной атмосферы и задать общее настроение.

© EyeEm/Freepik

Уменьшает стресс и помогает чувствовать себя раскованнее

Прослушивание музыки может снизить уровень стресса, который часто препятствует сексуальному возбуждению и получению удовольствия. Музыка также помогает почувствовать себя свободнее, подталкивает к желанию попробовать что-то новое и избавиться от сексуальных ограничений.

Повышает мужскую привлекательность

В 2017 году учёные Венского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что в глазах женщин мужчины под музыку кажутся на 16% привлекательнее. Как ни странно, по мнению мужчин, музыка не влияет на красоту и сексуальность женщин.

Клинический психолог и сексолог Евгений Богданов рассказал «Рамблеру», что с точки зрения сексуального возбуждения ключевым элементом в музыке является ритм.

Частота сердечных сокращений имеет свойство синхронизироваться с внешним битом. На разных этапах близости наш пульс естественным образом меняется, и музыка может этот процесс мягко направлять. Евгений Богданов клинический психолог, сексолог

По мнению Богданова, для предварительной стадии возбуждения лучше всего подходит медленный, ненавязчивый бит, который можно сравнить с ритмом прогулочного шага или спокойного хип-хопа. Для активной фазы приемлемы энергичные композиции в стиле поп или диско. С пиковыми переживаниями лучше всего резонируют интенсивные ритмы, подобные драм-н-бейсу. Например, классическими композициями этого жанра считаются треки «X Ray» от Sub Focus и «Valley Of The Shadows» от Origin Unknown.

Евгений Богданов добавил, что низкие частоты, особенно бас, воспринимаются не только ушами, но и всей поверхностью кожи, создавая лёгкую, едва уловимую вибрацию. Это оказывает непосредственное сенсорное воздействие.

Параллельно мелодия и гармония работают с психикой, помогая снизить уровень стресса, отключить внутреннего критика и убрать психологические зажимы. Это позволяет расслабиться, перестать анализировать и полностью погрузиться в телесные ощущения и контакт с партнёром. Евгений Богданов клинический психолог, сексолог

Как подобрать музыку для секса

Как уверяет Евгений Богданов, универсального плейлиста для секса не существует, так как всё зависит от индивидуальных предпочтений.

При этом эксперт выделяет жанры, способствующие созданию нужной атмосферы. Например, R&B, соул и неосоул, отличающиеся неспешным ритмом и чувственными текстами, идеально подходят для плавного движения во время секса. Эмбиент и Lo-fi, в которых нет резких изменений, могут погрузить пару в состояние глубокого расслабления. Для тех, кто ищет более интенсивные ощущения, Богданов советует экспериментальную электронную музыку или даб-техно с глубокими, физически ощутимыми басами. Частым выбором, по мнению эксперта, также является меланхоличный и завораживающий трип-хоп.

Критерий выбора прост: музыка не должна отвлекать или раздражать, а обязана органично вплетаться в интимный процесс, становясь его частью. Евгений Богданов клинический психолог, сексолог

В обратном случае музыка может не только отвлечь от процесса, но и вовсе негативно сказаться на отношениях партнёров. Например, в 2022 году в интернете завирусилась история парня, который во время близости всегда включал трек Cbat от продюсера-электронщика Hudson Mohawke. Сложно представить более нелепого трека для интимной близости, но девушка долго терпела и призналась, что ей не нравится композиция, лишь два года спустя. В итоге отношения пары испортились, секс стал неловким, а история об этом получила настолько широкую огласку, что трек попал в чарт Spotify.

Клинический психолог и сексолог Юлия Ицкова считает, что для интимной близости лучше всего подходит нейтральная музыка.

Если во время секса звучат популярные песни на знакомом языке, есть вероятность, что они покажутся вам вульгарными. Возможно, они унесут ваши мысли в воспоминания или болезненный опыт. Вы можете распереживаться, ваше настроение поникнет, а партнёр воспримет это на свой счёт. Юлия Ицкова клинический психолог, сексолог, специалист по работе с супружескими конфликтами

Среди жанров Ицкова, как и Богданов, выделяет джаз и соул. К ним она добавляет блюз, а также медитативную музыку.

Существуют музыкальные подборки для тантрического секса. В такие композиции часто заложен определённый ритм, направленный на расслабление. А медитации и мантры, зашитые внутри них, дают расслабление мозгу, что для женщины является первоочередной задачей. Юлия Ицкова клинический психолог, сексолог, специалист по работе с супружескими конфликтами

Помимо этого, Юлия Ицкова поделилась практикой, использующейся в сексологии. В основном она рекомендована женщинам, но, по мнению эксперта, мужчинам она также будет полезна. Её суть заключается в составлении личного плейлиста для интимной близости. Под него Ицкова советует пофантазировать и помечтать. Как уверяет сексолог, это поможет развить внутреннюю чувственность.

Какие треки чаще всего включают во время секса

© Соцсети Ники Минаж

Компания ZipHealth определила самые популярные композиции для секса. Ими стали: «Super Freaky Girl» Ники Минаж, «The Hills», «Often», «Call Out My Name» The Weeknd и «Closer» Nine Inch Nails.

Исследование также показало, что чаще всего в спальнях играет музыка R&B-певца The Weeknd. В топ артистов также вошли рэперы Канье Уэст, Дрейк, Кендрик Ламар, Tyler, The Creator, певицы Лана Дель Рей, Рианна, Тейлор Свифт и Doja Cat.

На что обратить внимание при выборе музыки для секса

Как считает Евгений Богданов, при выборе музыки для секса важен не сам возраст, а культурный бэкграунд партнёров.

Композиции, которые звучали в юности, в момент первых романтических и сексуальных переживаний, прочно связываются с ними на глубинном уровне. Такая музыка может вызывать сильные ностальгические эмоции и чувство комфорта, помогая быстрее раскрепоститься. Евгений Богданов клинический психолог, сексолог

При этом Богданов уточняет, что во время секса необязательно включать песни, напоминающие о прошлом. Многие пары сознательно избегают ассоциаций с ранней жизнью и предпочитают искать новую музыку, нейтральную для обоих. Это помогает им создавать собственные, уникальные впечатления, не привязанные к предыдущему опыту.

Главное

Как показывают данные исследования компании ZipHealth, около половины людей включают музыку во время секса. Прослушивание композиций во время интимной близости помогает улучшить процесс, потому что музыка способствует выбросу «гормонов счастья», задаёт настрой, уменьшает стресс и помогает чувствовать себя раскованнее. Исследование Венского университета также доказывает, что музыка может сделать мужчину в глазах женщины более привлекательным.

Сексолог Евгений Богданов считает, что главным элементом в музыке для секса является ритм. Выбор композиций зависит от индивидуальных предпочтений пары. Среди жанров, которые могут подойти для интимной близости, Богданов выделяет R&B, соул, неосоул, эмбиент, Lo-fi, экспериментальную электронную музыку, даб-техно и трип-хоп.

