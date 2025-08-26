Материал создан совместно со
Егор Крид выпустил клип на одну из своих самых личных песен «Одиноко»
Российский певец Егор Крид представил музыкальное видео на трек «Одиноко». Песня вошла в его последний альбом «Меньше чем три», выпущенный в ноябре 2024 года.
Егор Крид написал в соцсетях, что «Одиноко» — это один из самых личных треков в его дискографии. В нём он поёт о своих неудачных попытках построить семью.
Артист решил сделать минималистичный клип на эту песню. В нём можно увидеть Крида, сидящего в тёмной комнате. Компанию ему составляет только пианист. В ролик также вставлен кадр с мальчиком, изображающим «внутреннего ребёнка» певца. Он рисует на бумаге дом и семью.
