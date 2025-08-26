Егор Крид выпустил клип на одну из своих самых личных песен «Одиноко»

Российский певец Егор Крид представил музыкальное видео на трек «Одиноко». Песня вошла в его последний альбом «Меньше чем три», выпущенный в ноябре 2024 года.

© Егор Крид/VK

Егор Крид написал в соцсетях, что «Одиноко» — это один из самых личных треков в его дискографии. В нём он поёт о своих неудачных попытках построить семью.

Артист решил сделать минималистичный клип на эту песню. В нём можно увидеть Крида, сидящего в тёмной комнате. Компанию ему составляет только пианист. В ролик также вставлен кадр с мальчиком, изображающим «внутреннего ребёнка» певца. Он рисует на бумаге дом и семью.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/f658a628f1b5fc8bb0bd641fdcc0e1eb"/>

Ранее Егор Крид представил видеоклип на песню «Море».

Егор Крид плывёт по морю в новом клипе на трек «Море»