В октябре выйдет альбом с песнями Высоцкого, отреставрированных с помощью ИИ

2 октября на стримингах появится альбом «Высоцкий. Высота». В него войдут песни Владимира Высоцкого с обновлёнными аранжировками и отреставрированным с помощью искусственного интеллекта голосом. Выпуск пластинки приурочен к премьере одноимённого шоу, на котором можно будет увидеть цифровой аватар Высоцкого. Оно пройдёт 24 октября на Live Арене.

© Гостелерадио, Одесская киностудия

Над альбомом работали известные российские музыканты и аранжировщики: Антон Беляев, Андрей Тимонин и Павел Дугин. Песни будут исполнены голосом самого Высоцкого, обновлённого искусственным интеллектом для современного качества звучания, а также российскими артистами. Среди них — Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Леонид Агутин и Сергей Безруков. В записи пластинки также принял участие оркестр Гараняна, с которым Владимир Высоцкий неоднократно сотрудничал при жизни. Об этом ТАСС сообщила компания «Цифровые легенды».

Всего в альбом войдут 15 песен, в том числе «Я не люблю», «Охота на волков», «На Большом Каретном», «Здесь лапы у елей» и «Кони привередливые».

«При подготовке альбома мы отнеслись к наследию Владимира Семёновича с тем же трепетом, с каким реставраторы относятся к полотнам великих мастеров. Благодаря альбому поклонники вновь услышат голос Высоцкого в идеальном качестве. Это не просто переиздание классики, речь о возрождении наследия для нового поколения», — заявил генеральный продюсер шоу «Высоцкий. Высота», генеральный директор компании «Цифровые легенды» Александр Мамонов.

Высоцкий даст концерт в Москве: как певец стал цифровым аватаром