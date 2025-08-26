Как эмбиент-альбом Øneheart, Dean Korso и leadwave меняет жанр

19-летний музыкант Дмитрий Волынкин, работающий под псевдонимом Øneheart, его отец Илья Волынкин (leadwave) и композитор Константин Корсаков (Dean Korso) представили экспериментальный альбом в жанре эмбиент Samsara Passengers. В его концепции — путешествие через всю человеческую жизнь. Каждый из 12 треков иллюстрирует определённую стадию развития: от момента, предшествующего рождению, до самой смерти. «Рамблер» поговорил с одним из создателей лонгплея Dean Korso и выяснил, какой смысл несут композиции, как они создавались и каким образом лучше всего слушать пластинку.

© Kurate Music

На сегодня Øneheart является одним из самых прослушиваемых российских артистов на зарубежных стримингах. Его трек snowfall, созданный в коллаборации с reidenshi, на прошлой неделе достиг миллиарда прослушиваний на платформе Spotify. В прошлом году Øneheart вместе с Dean Korso и Antent выпустили альбом Midnight Journey, который попал в голосование на номинацию «Грэмми» как «Лучший нью-эйдж-альбом».

Как Dean Korso рассказал «Рамблеру», на их новый релиз ушло «восемь месяцев напряжённой работы». Для сравнения: Midnight Journey был записан всего лишь за неделю. По его словам, концепцию сансары, то есть бесконечного круговорота жизни и смерти, предложил leadwave. Дальше они вместе набрасывали идеи и работали «как один большой организм, у которого три мозга».

© Предоставлено менеджментом артиста

Øneheart и Dean Korso

Константин Корсаков признался, что была создана масса демозаписей. Они пригласили к работе многих музыкантов, но не со всеми удалось договориться из-за жёсткого дедлайна. Например, они обсуждали сотрудничество с такими артистами, как Flume, Odesza, Royksopp и Fred again.. Хотя совместные треки сейчас записать не удалось, Dean Korso уверен, что у них получится поработать в будущем.

Константин Корсаков заявил, что их задачей было выйти за рамки традиционного эмбиента. Этот стиль электронной музыки отличается атмосферностью и ненавязчивостью. Главную роль в нём играют не мелодии, а звуковые текстуры. По мнению Константина Корсакова, после успеха трека snowfall этот жанр ушёл в самокопирование. Поэтому вместе с Øneheart и leadwave они решили пойти дальше и сделать нечто более глубокое и технически сложное. Например, ими были созданы более сложные по структуре кинематографичные композиции, а на классические эмбиент-текстуры и синтезаторные звуки музыканты наложили партии живых инструментов, что считается необычным для этого жанра.

Вполне возможно, что у этого альбома не будет большого коммерческого успеха. Но мы очень надеемся, что те, кому он понравится, найдут в нём не только своё прошлое и настоящее, но и сумеют заглянуть в будущее. Пусть для них это будет увлекательным путешествием, которое привнесёт красок в повседневную жизнь. Константин Корсаков (Dean Korso) продюсер, композитор

Как слушать альбом Samsara Passengers

Dean Korso рекомендует хотя бы раз послушать альбом от начала и до конца с использованием качественных наушников или хорошей аудиосистемы.

Таким образом вы сумеете погрузиться в воображаемый фильм. Когда вы будете слушать этот альбом, ваше воображение нарисует вам ваши собственные картины. Константин Корсаков (Dean Korso) продюсер, композитор

Погрузиться в философию пластинки можно с помощью специального веб-сайта. В скором времени он будет наполнен расширенной информацией.

О чём треки из альбома Samsara Passengers

Открывает пластинку трек shifting sands. По словам Константина Корсакова, он служит прологом ко всему альбому. Композиция задаёт мистическое настроение и определяет кинематографичность предстоящих впечатлений. В ней солирует духовой инструмент дудук в исполнении Эрика Мирзояна.

© Предоставлено менеджментом артиста

Medasin

Следующий трек before it begins посвящён моменту, предстоящему рождению. В нём российские музыканты объединились с американским продюсером-экспериментатором Medasin. Чтобы проиллюстрировать в композиции ощущение безграничной вечности, в ней были использованы перуанские флейты и шаманские напевы.

Этот трек отражает момент до того, как всё начнётся. В нём можно почувствовать абсолютное единение со Вселенной, с природой, с миром вокруг нас и внутри. Это тот период, когда у нас ещё не сформировано сознание. Константин Корсаков (Dean Korso) продюсер, композитор

В композиции momentary drift, олицетворяющей рождение человека, царит гитара. В ней также присутствует множество психоделических элементов, сильно обработанных голосов. Этот трек был сделан в коллаборации с дуэтом Younger Brother, в который входят легендарные музыканты Simon Posford (известный по своему проекту Shpongle) и Benji Vaughan.

© Предоставлено менеджментом артиста

Au5

Четвёртый трек в альбоме — while the time sleeps — был записан совместно с американским продюсером Остином Коллинзом, известным как Au5. Композиция иллюстрирует период раннего детства человека, когда время для него ещё не существует и он не понимает, что всё когда-то закончится. Трек наполнен абсолютным счастьем и безграничным удивлением от познания нового мира вокруг. В записи трека принимал участие Манчестерский симфонический оркестр.

Помню, что я был очень удивлен, когда понял в три или четыре года, что мой возраст обозначает всего лишь несколько пройденных циклов: весна — лето — осень — зима. Для меня это знание стало откровением, ведь это так мало! До этого мне казалось, я существую вечно. Думаю, так происходит у каждого из нас. Фактически в это время для нас не существует смерти. Константин Корсаков (Dean Korso) продюсер, композитор

Under the rising sun — это композиция о взрослении. Её название отсылает не только к юности, но и к Японии, так как эту страну именуют the land of the rising sun (в пер. на рус. — «Страной восходящего солнца»). Поэтому трек наполнен звучанием японских флейт и щипкового инструмента кото. Для работы над композицией был приглашён американский продюсер Райан Доннелли, выступающий под псевдонимом remind me.

© Mike Formanski

Moby

Трек lagrange point является «водоразделом» альбома. С него начинается совершенно другое настроение. В нём принял участие легенда электроники Moby.

Этот трек посвящён первому духовному опыту человека, то есть моменту, когда в один прекрасный день он выходит за пределы той реальности, в которой всегда пребывал. Lagrange Point в физике — это точка баланса между гравитационным притяжением нескольких тел. Трек как раз посвящён обретению этого состояния. Первая его половина звучит немного напряжённо. Она показывает попытки человека освободиться от сковывающей его реальности. А вторая половина иллюстрирует абсолютное парение в невесомости. Константин Корсаков (Dean Korso) продюсер, композитор

Трек beyond the veil наполнен грустью, ведь он повествует о том периоде жизни, когда мы начинаем понимать, что мир устроен не так, как мы думали. В нём есть тоска и печаль от расставаний, утрат и несбывшихся желаний. Композиция сделана совместно с ирландским композитором Оуэном Фергюсоном, более известным как Owsey. В треке можно услышать звучание классических инструментов: фортепиано, скрипок, виолончели.

Between realities ещё глубже погружает слушателей в размышления о взрослении. Трубу и флюгельгорн записывали для неё в Будапеште. По мнению Dean Korso, трек немного напоминает заглавную тему из сериала «Карточный домик», которая также пронизана меланхолией.

Композиция don’t leave me стала единственным треком в альбоме с вокалом. Для записи российские музыканты пригласили сестёр-близняшек Киран и Ниви из Сан-Диего. Вокалистки индийского происхождения стали известны в соцсетях благодаря своим филигранным вокальным партиям. Изначально планировалось, что девушки в начале исполнят какую-нибудь индийскую мантру, но они отказались от этого по религиозным причинам. Зато в композиции используется североиндийский духовой инструмент шахнай, обладающий характерным мистическим древним звучанием.

Этот трек повествует о прощаниях и расставаниях. Все люди, которых мы любим, так или иначе когда-то уйдут. И мы вынуждены смириться с этим. Don't leave me отражает одновременно и тоску, и печаль, и нежность. Константин Корсаков (Dean Korso) продюсер, композитор

Трек nomad был сделан с участием голливудского композитора Джеффа Рона, 10 лет проработавшего бок о бок с Хансом Циммером. Dean Korso попросил его записать для этого трека партию флейты. В композиции также можно услышать дудук в исполнении Эрика Мирзояна. По словам Константина Корсакова, nomad — это трек об отречении и состоянии, во время которого наступает желание уйти от мира и остаться наедине с собой.

© Предоставлено менеджментом артиста

Джефф Рона

Композиция into the unknown олицетворяет момент смерти. Она посвящена переходу в абсолютную неизвестность, туда, откуда ещё никто не возвращался. Все, во что мы верили, в итоге оказывается просто детской фантазией перед лицом того, с чем мы вот-вот столкнёмся. Как рассказал Корсаков, трек непредсказуем и загадочен. Внутри него есть гипнотический грув, звучание струнного щипкового инструмента ситара и странные вокальные семплы, притягивающие слушателя.

Чтобы не заканчивать альбом на грустной ноте, музыканты создали композицию saying goodbye. По мнению Константина Корсакова, это очень добрый и мягкий трек. Он будто говорит, что мы прощаемся, чтобы встретиться снова. Композиция была записана в коллаборации с музыкантом Александром Масловым, известным как Antent.

© Предоставлено менеджментом артиста

Antent

