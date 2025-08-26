Филипп Киркоров отреагировал на возвращение Валерия Леонтьева на сцену

Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал выступление Валерия Леонтьева на «Новой волне» в Казани, ставшего для того первым выходом на сцену за долгое время. Киркоров заявил, что ему многому стоит поучиться у своего старшего коллеги.

В 2024 году Валерий Леонтьев объявил, что больше не будет давать концерты. Это решение он объяснил своим почтенным возрастом — артисту 76 лет. Но для конкурса «Новая волна» Валерий Леонтьев сделал исключение.

После выступления Филипп Киркоров в беседе с изданием Super.ru выразил своё восхищение коллеге: «Зарядился сегодня так от Леонтьева, получил такой импульс. Это легенда, это мастер, это учитель мой. Это гениальный артист и гуру. И сегодня он доказал в очередной раз, что равных ему — нет. Мне у него ещё учиться и учиться».

«Новая волна» — это музыкальный конккурс для молодых исполнителей. Ранее было объявлено, что его победителем в этом году стал казахстанский певец Alex Lim.

