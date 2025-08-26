Майли Сайрус объединилась с Fleetwood Mac, чтобы записать песню-подарок для отца

Американская певица Майли Сайрус подарила своему отцу Билли Рэй Сайрусу на день рождения песню Secrets. Она была записана при участии легендарной рок-группы Fleetwood Mac. Дата выхода композиции ещё неизвестна.

Музыкант Билли Рэй Сайрус поделился сниппетом трека в своих социальных сетях, поблагодарив дочь за такой подарок.

Песня Secrets войдёт в новый альбом Майли Сайрус, над которым она сейчас работает. Об этом артистка рассказала в июне в подкасте с активисткой и модельером Моникой Левински.

На создание трека Майли Сайрус вдохновила напряжённость в отношениях с отцом, которую они смогли в конечном счёте преодолеть. «Я хотела быть той, кому он мог бы рассказать о вещах, разрушивших нашу семью», — призналась певица в интервью.

Ранее Майли Сайрус заявила, что испортила отношения с близкими из-за своего противоречивого образа в альбоме Bangerz.

