Музыкальный сервис Звук назвал главные хиты этого лета

Музыкальный сервис Звук рассказал, что россияне слушали этим летом. Главным хитом сезона стала песня «Кухни» от инди-фолк-группы «Бонд с кнопкой». Самым вирусным треком соцсетей был назван Fake ID от рэперов Kizaru и Icegergert. А звание «Альбома лета» досталось пластинке «Высшие силы» от поп-певицы ANNA ASTI.

© Соцсети Вани Дмитриенко

Голосом лета, по мнению музыкального сервиса Звук, стал 19-летний певец Ваня Дмитриенко. Его композиции лидировали по количеству прослушиваний.

Звук также определил, какие песни россияне слушали в разных ситуациях. На жарких вечеринках они включали «ВИП» от Uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS и Toxi$. Для дачных посиделок пользователи выбирали «Само собой» Артура Пирожкова. Знойные дни переживали под Homay группы AY YOLA. Летние рассветы встречали под «Сериал» группы «Сова». А солнечные ванны принимали под трек «Пахнешь как» от SOLIDNAYA и SAKXRA.

Отдельно редакция Звука отметила Ульяну Мамушкину как новую звезду инди-сегмента.

OG Buda, SODA LUV, тима ищет свет выступят на втором мероприятии «Сила Звука»