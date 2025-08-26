Материал создан совместно со

Музыкальный сервис Звук назвал главные хиты этого лета

Анастасия Шубина

Музыкальный сервис Звук рассказал, что россияне слушали этим летом. Главным хитом сезона стала песня «Кухни» от инди-фолк-группы «Бонд с кнопкой». Самым вирусным треком соцсетей был назван Fake ID от рэперов Kizaru и Icegergert. А звание «Альбома лета» досталось пластинке «Высшие силы» от поп-певицы ANNA ASTI.

Музыкальный сервис Звук назвал главные хиты этого лета
© Соцсети Вани Дмитриенко

Голосом лета, по мнению музыкального сервиса Звук, стал 19-летний певец Ваня Дмитриенко. Его композиции лидировали по количеству прослушиваний.

Звук также определил, какие песни россияне слушали в разных ситуациях. На жарких вечеринках они включали «ВИП» от Uniqe, nkeeei, ARTEM SHILOVETS и Toxi$. Для дачных посиделок пользователи выбирали «Само собой» Артура Пирожкова. Знойные дни переживали под Homay группы AY YOLA. Летние рассветы встречали под «Сериал» группы «Сова». А солнечные ванны принимали под трек «Пахнешь как» от SOLIDNAYA и SAKXRA.

Отдельно редакция Звука отметила Ульяну Мамушкину как новую звезду инди-сегмента.

OG Buda, SODA LUV, тима ищет свет выступят на втором мероприятии «Сила Звука»