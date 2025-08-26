Лана Дель Рей заявила, что её новый альбом выйдет в конце января 2026-го

Американская певица Лана Дель Рей изменила название своего грядущего лонгплея с Right Person Will Stay на Stove. Она также объявила, что пластинка выйдет в конце января 2026 года.

© Diogo Baptista/globallookpress.com

Лана Дель Рей объяснила, что ей пришлось отложить выход альбома, так как она решила добавить в него шесть песен. Они оказались более автобиографичными, чем она думала, поэтому на них ушло больше времени.

Артистка также заявила, что большая часть лонгплея будет выдержана в стиле кантри. «Восемь лет назад, когда я хотела записать альбом в стиле кантри, никто, кроме меня, не думал о кантри. Теперь все делают кантри! Я задалась вопросом, должна ли я отложить все свои сапоги из змеиной кожи? Нужно ли мне сдать все свои ковбойские шляпы на хранение?» — рассказала певица в интервью для W Magazine.

Впервые Лана Дель Рей анонсировала этот альбом в феврале 2024-го. Тогда он назывался Lasso. Его релиз ожидался в сентябре того же года, но артистка приостановила работу из-за энергетического блока. В ноябре 2024-го певица объявила, что выпустит лонгплей под названием Right Person Will Stay в мае 2025-го. Незадолго до этой даты Лана Дель Рей вновь заявила о переносе.

