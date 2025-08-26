Billboard назвал лучших исполнителей XXI века в жанрах R&B и хип-хоп

Канадский рэпер Дрейк возглавил рейтинг самых успешных исполнителей в жанрах R&B и хип-хоп по мнению журнала Billboard. Второе место заняла американская певица Бейонсе. Тройку лидеров замыкает канадский артист The Weeknd.

© champagnepapi/globallookpress.com

Рейтинг был основан на показателях чартов Top R&B/Hip-Hop Albums и Hot R&B/Hip-Hop Songs за 25 лет.

Хотя Дрейк начал появляться в топах только в 2009 году, ему всё равно удалось обогнать своих коллег по цеху. За это время он выпустил 30 синглов и 15 альбомов, достигших первой строчки чартов.

Десятка лучших исполнителей в жанрах R&B и хип-хоп XXI века выглядит так:

Дрейк

Бейонсе

The Weeknd

Крис Браун

Usher

Лил Уэйн

Jay-Z

Рианна

Эминем

Алиша Киз

В начале года Billboard представил рейтинг самых успешных музыкантов XXI века. Его лидером стала поп-артистка Тейлор Свифт. Дрейк занял второе место.

«Валькирия XXI века»: эксперты рассказали, как Тейлор Свифт возглавила американский рейтинг лучших артистов