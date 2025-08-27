Что послушать ко Дню российского кино: лучшие подкасты, саундтреки и книги

27 августа отмечается День российского кино. В 1919 году именно в этот день вся советская киноиндустрия перешла под контроль и управление Народного комиссариата просвещения. В честь праздничной даты Звук собрал на одной странице аудиоматериалы, посвящённые истории и ярким моментам российского кино. Раздел состоит из пяти частей: тематических подкастов, а также аудиокниг и киносаундтреков, которые легли в основу советских и российских картин.

© shironosov/iStock.com

Аудиокниги

Блок аудиокниг разделён на две части.

Первая посвящена фильмам, снятым во времена Советского Союза. К примеру, здесь можно прослушать шпионскую аудиокнигу Юлиана Семёнова «Семнадцать мгновений весны»: она легла в основу одноимённого многосерийного фильма режиссёра Татьяны Лиозновой. Тут же можно познакомиться с остросюжетными произведениями «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя и «Голова профессора Доуэля» Александра Беляева. Они легли в основу фильмов, вышедших в 1961-м и 1984-м, при этом второе кино получило название «Завещание профессора Доуэля».

© Плюс Студия, ZOOM Production

В блоке «Русское кино» собраны истории, ставшие фундаментом для современных экранизаций. К примеру, здесь можно освежить в памяти события «Волшебника Изумрудного города» и «Летучего корабля» перед просмотром киноадаптаций 2024 года. Историю «Ждуна», вышедшего в прокат в марте 2025-го, расскажет аудиокнига Татьяны Курочкиной. Юных слушателей увлекут истории Чебурашки и Манюни, а взрослые могут пощекотать себе нервы фантастическими триллерами «Внутри убийцы» Майка Омера и «Черновик» Сергея Лукьяненко.

Саундтреки

Если хочется просто послушать музыку, обратитесь к разделу саундтреков. Здесь собраны мелодии, звучавшие в культовых современных и советских картинах. Хотя в контексте кино подобные композиции часто воспринимаются скорее как фоновая подложка, они достойны внимания меломанов.

© Мосфильм

Так же как раздел аудиокниг, блок саундтреков состоит из двух частей, посвящённых советской и современной эпохе. Например, в первом блоке можно найти песни из картин «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), «Соломенная шляпка» (1974) и «Джентльмены удачи» (1971). Из современных картин особый интерес представляют саундтреки к фильмам «Пророк: Александр Пушкин» (2025), «Мастер и Маргарита» (2024) и «Битва за Севастополь» (2015).

Подкасты

Наслушавшись аудиокниг и ознакомившись с саундтреками, вы можете лучше узнать, как кино создаётся и какой смысл в него заложен. В этом поможет блок подкастов.

Чтобы погрузиться в хроники мирового кинематографа, смело включайте подкаст «Свидетели Эйзенштейна» историков Станислава Дединского и Натальи Рябчиковой. Авторы с душой и глубоким знанием дела рассказывают о значимых актёрах, режиссёрах и отдельных картинах. Здесь можно узнать, что сделало фильм «Чапаев» (1934) легендарным, почему мы ежегодно смотрим «Иронию судьбы» (1975) и как космос стал привычной кинолокацией. Подкаст «Любовь с первого кадра» поможет свести близкое знакомство с советскими актёрами, а эпизоды «Кинопрофессий» приоткроют завесу тайны с индустрии и расскажут, кто трудится на благо зрителя за кадром.

© Okko, «Среда»

Здесь же можно найти выпуски, посвящённые отдельным сериалам. К примеру, онлайн-кинотеатр Okko ведёт подкаст Okkolokino. В нём анализируется художественный смысл сериалов «Аутсорс» (2025), «Чёрное облако» (2023) и множества других. В подкасте «Король и Шут» одноимённый сериал разбирается по косточкам, а гостями студии становятся участники съёмок — режиссёры, актёры и даже экс-лидер коллектива Андрей Князев.

