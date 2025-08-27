Эми Ли из Evanescence, Поппи и Кортни Лапланте из Spiritbox намекают на коллаборацию

Артистки Эми Ли из Evanescence, Поппи и Кортни Лапланте из Spiritbox поделились совместным фото в соцсетях, намекая на грядущую коллаборацию. Все три исполнительницы работают в жанре метал.

© Соцсети Эми Ли

На фотографии артистки выглядят идентично: они одеты в чёрное, их тёмные длинные волосы струятся по плечам, а взгляд направлен в одну сторону. Они никак не подписали пост, поэтому точно сказать, что из себя будет представлять их совместный проект, нельзя. Фотографией также поделились лейблы Sumerian Records и Pale Chord, с которыми работают Поппи и Spiritbox.

С большой вероятностью продюсером проекта стал музыкант и бывший участник группы Bring Me the Horizon Джордан Фиш. Он добавил к себе на страницу пост артисток. Ранее он уже работал над альбомом Поппи Negative Spaces и над её синглом с BABYMETAL «from me to u». Фиш также приложил руку к совместному треку Эми Ли и Холзи под названием Hand That Feeds, который вошёл в саундтрек фильма «Балерина».

Эми Ли рассказала, когда может выйти новый альбом Evanescence