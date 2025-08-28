Праздничный Розенбаум и торжественный Шура: главные концерты сентября

Рэп-артист MACAN приедет с новой концертной программой в Казань, pyrokinesis представит новый альбом в разных городах России, а Казахстан посетит известный голландский музыкант. «Рамблер» рассказывает о самых интересных концертах сентября в городах России и ближнего зарубежья.

Шура на фестивале «Новая волна 2024»

Турне по городам России

pyrokinesis: тур в поддержку альбома mea maxima culpa

Даты: 5 сентября — 22 октября.

Жанр: рэп-рок.

Города: Хабаровск (7 сентября), Благовещенск (9 сентября), Чита (11 сентября), Иркутск (13 сентября), Красноярск (14 сентября), Томск (16 сентября) и другие города.

Билеты: 2200–8000 рублей.

Ранее в этом году молодой рэп-музыкант pyrokinesis выпустил десятый альбом mea maxima cupla (в переводе с латыни — «моя величайшая вина»). По словам артиста, герой релиза решил взять на себя ответственность за несовершенство мира и превозмогает отчуждённость человека от истории. В начале сентября музыкант отправится в турне в поддержку релиза: оно продлится до конца октября. Pyrokinesis посетит больше 30 городов, а в декабре даст два больших концерта в Москве и Санкт-Петербурге.

Джизус: «На улице мне хочется быть невидимкой»

[AMATORY]: юбилейный тур в честь 20-летия альбома «Неизбежность»

© Страница группы [AMATORY] в VK

Жанр: металкор.

Даты: 19–27 сентября.

Цены: 3000–8000 рублей.

Города: Петропавловск-Камчатский (19 сентября), Владивосток (20 сентября), Хабаровск (23 сентября), Иркутск (25 сентября), Красноярск (26 сентября) и Новосибирск (27 сентября).

В декабре 2024 года российская металкор-группа [AMATORY] отпраздновала 20-й день рождения своего второго альбома «Неизбежность». В честь этого коллектив отправился в праздничное турне, которое завершится в сентябре. Маршрут музыкантов пролегает через крупнейшие города Дальнего Востока и Сибири. Вместе с [AMATORY] выступает оригинальный вокалист Игорь Капранов, покинувший коллектив в 2010 году.

Москва

Премьера музыкального спектакля «Маленький принц»

© lumisfera.show

Когда: 9–10 сентября, 17–18 сентября.

Жанр: классическая музыка.

Где: Египетский зал особняка Смирнова, Тверской б-р, 18, стр. 1.

Билеты: 8000–15 000 рублей.

Этой осенью в Москве состоится премьера детского музыкального спектакля «Маленький принц» по повести Антуана де Сент-Экзюпери. Запуск постановки будет приурочен к 125-летию со дня рождения французского писателя. По словам организаторов, постановка будет сочетать живую музыку, визуал и театральное действо. Её режиссёр — Нина Чусова, прежде поставившая рок-н-ролл-мюзикл «Девчата» и оперу-балет «Щелкунчик», прошедшую в Зарядье. Спектакль готовится при поддержке Lumisfera — организации, известной своими концертами при свечах.

Посетить постановку можно в четыре разные даты. 9 сентября состоится генеральный прогон, 10-го пройдёт предпоказ. Премьера состоится в выходные с 17 по 18 сентября.

Золотой век советского кино: музыка Дунаевского, Таривердиева и других

© Киностудия «Мосфильм»

Кадр из фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Когда: 14 сентября, 14:00.

Жанр: саундтреки, классика.

Где: храм Христа Спасителя, ул. Волхонка, 15.

Билеты: 1500–5000 рублей.

14 сентября поклонники советского кинематографа смогут насладиться живым исполнением композиций из любимых картин. В этот вечер в концертном зале храма Христа Спасителя прозвучат песни из фильмов «Маскарад» (1941), «17 мгновений весны» (1973) и многих других. На сцену выйдет симфонический оркестр «Академия русской музыки», а в роли дирижёра и художественного руководителя выступит Иван Никифорчин.

Юбилейное шоу Шуры

Когда: 19 сентября, 20:00.

Жанр: поп, эстрада.

Где: Base, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.

Билеты: 3000–35 000 рублей.

Автор и исполнитель хитов «Ты не верь слезам» и «Твори добро» Шура отметит свой 50-й день рождения на сцене московского клуба Base. В праздничную программу войдут как давно любимые публикой песни, так и новые хиты артиста.

Санкт-Петербург

Александр Розенбаум: концерт ко дню рождения

© Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Когда: 13–14 сентября, 19:00.

Жанр: шансон, авторская песня.

Где: БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр-т, 6.

Билеты: 2200–13 000 рублей.

13 сентября российский автор-исполнитель Александр Розенбаум отметит 74-й день рождения. Чтобы это отпраздновать, музыкант даст два концерта на сцене БКЗ «Октябрьский». Программа вечера пока не разглашается, но зрители могут ожидать главные хиты Розенбаума, такие как «Вальс Бостон», «Утиная охота», «Есаул» и многие другие.

Muz Bit Unlock: инди, электроника и рок на одной сцене

© Страница Zoloto в VK

Когда: 20 сентября, 19:00.

Жанр: инди, электроника, альтернативный рок.

Где: Temple Of The Deer, Арсенальная наб., 1.

Билеты: 1900 рублей.

20 сентября в Санкт-Петербурге состоится концерт музыкального проекта Muz Bit Unlock, объединяющий на одной сцене представителей разных жанров и даже культур. На сцену клуба Temple Of The Deer выйдут казахский инди-исполнитель Zoloto, южноафриканский альт-коллектив Internet Girl и электронная группа Kito Jempere, возглавляемая музыкантом Кириллом Сергеевым. Концерт с аналогичным составом уже прошёл в Краснодаре; 11 октября Muz Bit Unlock посетят Москву.

Возвращение Джейсона Деруло: два концерта в столицах

© Ozzie B/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Когда: 26 и 28 сентября.

Жанр: R&B, поп, хип-хоп.

Где: «ЦСКА Арена» (Москва), «СКА Арена» (Санкт-Петербург).

Билеты: 3500–50 000 рублей.

В конце сентября в Москве и Санкт-Петербурге выступит американский певец Джейсон Деруло, прежде посещавший Россию в 2016 году. Артист известен песнями Wiggle и Whatcha Say, ставшими коммерчески успешными. Как организаторы сообщали ранее, переговоры с Деруло длились всего полтора месяца, а за выступление музыкант потребовал меньше миллиона долларов.

Немного денег и никакого дыма: на каких условиях Джейсон Деруло выступит в России

Казань

MACAN на стадионе

© Страница MACAN в VK

Когда: 20 сентября, 20:00.

Жанр: русский рэп.

Где: «Татнефть-арена», ул. Чистопольская, 42.

Билеты: 2000–5000 рублей.

Главный чартовый артист момента рэпер Macan посетит Казань, чтобы представить материал сразу с двух альбомов: I Am (2024) и Bratland (2025). В этот вечер со сцены прозвучат его главные хиты «За всех», «Кино» и многие другие.

Сочи

Южные концерты Елены Ваенги

© Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com

Когда: 11 сентября, 20:00.

Жанр: шансон, авторская песня.

Где: КЗ «Фестивальный», ул. Орджоникидзе, 5.

Билеты: 2500–13 000 рублей.

11 сентября на сцену сочинского зала «Фестивальный» выйдет певица шансона Елена Ваенга. Концертная программа пока не разглашается, но слушатели наверняка услышат главные хиты артистки «Курю», «Шопен» и «Аэропорт», а также песни времён Великой Отечественной войны. На той же неделе певица выступит в Геленджике (13 сентября) и Анапе (14 сентября).

Ближнее зарубежье

Шоу ORB Армина ван Бюрена в Казахстане

© IMAGO/dts Nachrichtenagentur/www.globallookpress.com

Когда: 12 сентября, 21:30.

Жанр: электронная музыка.

Где: ASP Arena, г. Конаев, Алматинская обл., Казахстан.

Билеты: 17 000–34 000 тенге (2500–5000 рублей).

12 сентября в Казахстане выступит нидерландский диджей Армин ван Бюрен. Музыкант представит шоу The Orb, в котором сочетаются инновационные технологии, световые инсталляции и мощный звук. Помимо ван Бюрена, в концерте задействован специальный гость — диджей Федде ле Гранд: он выступит первым. Организаторы обращают внимание публики на то, что возврат билетов невозможен. Заезд на территорию арены откроется с 9 утра: в ожидании концерта здесь можно искупаться в бассейне с подогревом, покататься на картинге, расслабиться в отдельных зонах и перекусить в кафе и ресторанах.