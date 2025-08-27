Bon Jovi переиздадут альбом Forever с участием Робби Уильямса и Аврил Лавин
Американская рок-группа Bon Jovi анонсировала переиздание своего последнего студийного альбома Forever, выпущенного в ноябре 2024 года. В записи новой версии, получившей название Forever (Legendary Edition), приняли участие Брюс Спрингстин, Робби Уильямс, Аврил Лавин и многие другие.
В начале 2024 года лидер группы Джон Бон Джови признался, что перенёс операцию на голосовых связках, из-за чего ему пришлось отказаться от гастролей в поддержку пластинки Forever. Поэтому музыкант продолжил работать в студии и пригласил туда своих знакомых музыкантов.
«В результате получился альбом с новой точкой зрения и новым духом — совместный альбом, который доказывает, что помощь наших друзей помогает нам выжить в этом мире. Я испытываю огромную радость и благодарность, выпуская эту пластинку, и думаю, это отражается в музыке», — рассказал музыкант о предстоящем релизе. Его слова цитирует издание Louder.
В лонгплей также войдёт новая песня Red, White & Jersey. Полный трек-лист альбома выглядит так:
- Red, White & Jersey
- Legendary (feat. James Bay)
- We Made It Look Easy (feat. Robbie Williams)
- Living Proof (feat. Jelly Roll)
- Waves (feat. Jason Isbell)
- Seeds (feat. Ryan Tedder)
- Kiss The Bride (feat. Billy Falcon)
- The People’s House (feat. The War & Treaty)
- Walls Of Jericho (feat. Joe Elliott)
- I Wrote You A Song (feat. Lainey Wilson)
- Living In Paradise (feat. Avril Lavigne)
- My First Guitar (feat. Marcus King)
- Hollow Man (feat. Bruce Springsteen)
- We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil (feat. Carin León)
