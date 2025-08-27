Материал создан совместно со

Bon Jovi переиздадут альбом Forever с участием Робби Уильямса и Аврил Лавин

Анастасия Шубина

Американская рок-группа Bon Jovi анонсировала переиздание своего последнего студийного альбома Forever, выпущенного в ноябре 2024 года. В записи новой версии, получившей название Forever (Legendary Edition), приняли участие Брюс Спрингстин, Робби Уильямс, Аврил Лавин и многие другие.

©  Igor Vidyashev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

В начале 2024 года лидер группы Джон Бон Джови признался, что перенёс операцию на голосовых связках, из-за чего ему пришлось отказаться от гастролей в поддержку пластинки Forever. Поэтому музыкант продолжил работать в студии и пригласил туда своих знакомых музыкантов.

«В результате получился альбом с новой точкой зрения и новым духом — совместный альбом, который доказывает, что помощь наших друзей помогает нам выжить в этом мире. Я испытываю огромную радость и благодарность, выпуская эту пластинку, и думаю, это отражается в музыке», — рассказал музыкант о предстоящем релизе. Его слова цитирует издание Louder.

В лонгплей также войдёт новая песня Red, White & Jersey. Полный трек-лист альбома выглядит так:

  • Red, White & Jersey
  • Legendary (feat. James Bay)
  • We Made It Look Easy (feat. Robbie Williams)
  • Living Proof (feat. Jelly Roll)
  • Waves (feat. Jason Isbell)
  • Seeds (feat. Ryan Tedder)
  • Kiss The Bride (feat. Billy Falcon)
  • The People’s House (feat. The War & Treaty)
  • Walls Of Jericho (feat. Joe Elliott)
  • I Wrote You A Song (feat. Lainey Wilson)
  • Living In Paradise (feat. Avril Lavigne)
  • My First Guitar (feat. Marcus King)
  • Hollow Man (feat. Bruce Springsteen)
  • We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil (feat. Carin León)

