Bon Jovi переиздадут альбом Forever с участием Робби Уильямса и Аврил Лавин

Американская рок-группа Bon Jovi анонсировала переиздание своего последнего студийного альбома Forever, выпущенного в ноябре 2024 года. В записи новой версии, получившей название Forever (Legendary Edition), приняли участие Брюс Спрингстин, Робби Уильямс, Аврил Лавин и многие другие.

В начале 2024 года лидер группы Джон Бон Джови признался, что перенёс операцию на голосовых связках, из-за чего ему пришлось отказаться от гастролей в поддержку пластинки Forever. Поэтому музыкант продолжил работать в студии и пригласил туда своих знакомых музыкантов.

«В результате получился альбом с новой точкой зрения и новым духом — совместный альбом, который доказывает, что помощь наших друзей помогает нам выжить в этом мире. Я испытываю огромную радость и благодарность, выпуская эту пластинку, и думаю, это отражается в музыке», — рассказал музыкант о предстоящем релизе. Его слова цитирует издание Louder.

В лонгплей также войдёт новая песня Red, White & Jersey. Полный трек-лист альбома выглядит так:

Red, White & Jersey

Legendary (feat. James Bay)

We Made It Look Easy (feat. Robbie Williams)

Living Proof (feat. Jelly Roll)

Waves (feat. Jason Isbell)

Seeds (feat. Ryan Tedder)

Kiss The Bride (feat. Billy Falcon)

The People’s House (feat. The War & Treaty)

Walls Of Jericho (feat. Joe Elliott)

I Wrote You A Song (feat. Lainey Wilson)

Living In Paradise (feat. Avril Lavigne)

My First Guitar (feat. Marcus King)

Hollow Man (feat. Bruce Springsteen)

We Made It Look Easy / Hicimos Que Pareciera Fácil (feat. Carin León)

