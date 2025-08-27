OG Buda, SODA LUV и Травма выступили на «Силе Звука»

OG Buda, SODA LUV, Thomas Mraz, ТРАВМА, тима ищет свет, SOLIDNAYA, ALISHA, ENTYPE, КАССЕТА, паранойя и OBRAZKOBRA выступили на втором концерте «Силы Звука» от музыкального сервиса Звук. Мероприятие состоялось 26 августа в московском клубе «Оригинал».

© Александр Ласковенков

Второй концерт «Силы Звука» прошёл под слоганом «Настройся на сочные итоги лета». Во время шоу артисты представили свои хиты в необычном звучании. Например, SODA LUV исполнил метал-версию трека «СВАГА», используя экстрим-вокал. Thomas Mraz выступил с рэгги-вариантами песен Rolling Stoner и «Пол это лава». OG Buda представил лиричные «Биг бой слайм», «Для тебя» и «Откровения». А ENTYPE исполнил новый меланхоличный вариант трека «Ты мне не нужна».

Приглашения на концерт получили те, кто активнее всех слушал специальный плейлист в Звуке. Поддержать артистов пришли музыканты, представители индустрии и инфлюенсеры: Ксения Дукалис, Максим Лутчак, Onative, Павел Осовцов, Даник, Директор всего и другие.

Первое мероприятие «Силы Звука» прошло в конце июня. На нём выступили рэперы FEDUK, MAYOT, Baby Cute и другие. Они представили свои песни в джазовой обработке.

