Солистка группы «Моя Мишель» разговаривает с медведем в клипе «Не поняла»

Российская синти-поп-группа «Моя Мишель» представила музыкальное видео на песню «Не поняла», записанную вместе с рэпером Бастой. Композиция вошла в последний альбом коллектива «Ангелы и не очень», релиз которого состоялся 28 марта.

© Страница группы «Моя Мишель» в VK

В клипе солистка группы Татьяна Ткачук предстала в образе психотерапевта, проводящего сеанс с огромным красным медведем. Лица Басты фанаты в ролике так и не увидели. Лишь на последних секундах видео можно увидеть затылок рэпера, который, как оказалось, всё это время находился в костюме медведя.

