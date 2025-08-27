Ёнджун из K-pop-группы TXT выпустит дебютный сольный альбом

Участник южнокорейского бойз-бэнда Tomorrow X Together (TXT) Ёнджун представит дебютный сольный альбом в ноябре. Это подтвердил лейбл певца Bighit Music.

© Соцсети Ёнджуна

27 августа в южнокорейских медиа стала распространяться информация, что Ёнджун находится в самом разгаре работы над своим первым лонгплеем. Согласно сообщениям, он уже записал большую часть треков, а сейчас снимает клип за рубежом. Медиа также писали, что Ёнджун принимает активное участие в создании альбома.

Лейбл артиста не стал раскрывать подробности проекта и предоставил короткий ответ: «В настоящее время Ёнджун работает над сольным альбомом, который планирует выпустить в ноябре». Заявление Bighit Music цитирует издание soompi.

Ёнджун выпустил дебютный сольный трек GGUM в сентябре 2024.

