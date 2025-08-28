МакSим — «Знаешь ли ты»: текст песни, история, интересные факты

В 2006 году поп-певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, выпустила эмоциональную песню о неразделённой любви «Знаешь ли ты». «Рамблер» вспоминает историю композиции, приводит её текст и рассказывает о связанных с ней интересных фактах. Послушать трек можно прямо здесь.

МакSим — «Знаешь ли ты»: текст песни

[Куплет 1]

Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой,

Встречать рассветы, слышать, как проснёшься не со мной,

Мне стало так легко дышать в открытое окно

И повторять ей лишь одно…

[Припев]

Знаешь ли ты?

Вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног,

Сердце его теперь в твоих руках,

Не потеряй его и не сломай!

Чтоб не нести вдоль ночных дорог

Пепел любви в руках, сбив ноги в кровь,

Пульс его теперь в твоих глазах,

Не потеряй его и не сломай!

[Куплет 2]

И в январе пусть бьётся серый дождь к нему в окно,

Пусть обнимает не меня, но помнит всё равно,

И пусть случайно моё имя вслух произнесёт,

И пусть молчит, что всё же помнит.

А за окном сжигает фонари проклятый дождь,

Мой нежный мальчик, ты прости меня за эту дрожь,

И пусть сквозь слёзы прошептала тихое «Прощай!»,

Не забывай, не забывай…

[Припев]

Знаешь ли ты?

Вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног,

Сердце его теперь в твоих руках,

Не потеряй его и не сломай!

Чтоб не нести вдоль ночных дорог

Пепел любви в руках, сбив ноги в кровь,

Пульс его теперь в твоих глазах,

Не потеряй его и не сломай!

[Припев]

Знаешь ли ты?

Вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног,

Сердце его теперь в твоих руках,

Не потеряй его и не сломай!

Чтоб не нести вдоль ночных дорог

Пепел любви в руках, сбив ноги в кровь,

Пульс его теперь в твоих глазах,

Не потеряй его…

МакSим — «Знаешь ли ты»: история песни

Трек «Знаешь ли ты» вошёл в дебютный студийный альбом МакSим «Трудный возраст», представленный в 2006 году. Слова и музыку к нему сочинила сама певица, когда ей было всего 16 лет.

МакSим, 2006 год

В беседе с «Комсомольской правдой» МакSим призналась, что «Знаешь ли ты» — одна из двух песен в альбоме, описывающих её личные чувства. В интервью для газеты «Час» артистка говорила, что из-за излишней автобиографичности она долго не могла исполнять эту композицию на публику.

Песня «Знаешь ли ты» — это исповедь. Она выстрадана, в ней весь мой печальный жизненный опыт.

После релиза песня мгновенно стала хитом. По официальным продажам она разошлась тиражом в 1,2 миллиона цифровых копий. В 2007 году МакSим получила за неё «Золотой граммофон».

МакSим — «Знаешь ли ты»: о чём песня

В меланхоличной балладе «Знаешь ли ты» певица МакSим поёт о безответной любви. Сначала артистка обращается к своему бывшему возлюбленному, чувства к которому не угасли даже после расставания. В припеве МакSим разговаривает с его новой избранницей и просит её позаботиться о нём: «Сердце его теперь в твоих руках. Не потеряй его и не сломай!»

Смотреть клип на песню «Знаешь ли ты» МакSим

Клип, как и песня, рассказывает о любовном треугольнике. Его режиссёром выступила Ирина Миронова.

В начале чёрно-белого видео можно увидеть двух подруг, одну из которых играет сама певица МакSим. Эти кадры выполнены так, что создаётся впечатление, будто кто-то третий снимает их на домашнюю камеру. Вторая девушка показывает МакSим кольцо на обручальном пальце, а та, хоть и расстраивается, поздравляет подругу.

В клип органично встроены сцены, съёмки которых проходили в Сочи. В них страдающая МакSим ходит босиком по набережной и предаётся болезненным воспоминаниям.

В самом конце ролика Максим забирает камеру в свои руки и начинает снимать подругу и её жениха, который скрывался всё это время за кадром.

МакSим — «Знаешь ли ты»: интересные факты

Песня стала неофициальным гимном болельщиков футбольного клуба «Спартак». На их матчах можно услышать, как фанаты яростно скандируют эту нежную композицию. Даже сама МакSим несколько раз выступала с ней на стадионе.

В 2011 году журнал «Афиша» включил песню «Знаешь ли ты» в список самых ярких и запоминающихся поп-хитов за последние 20 лет.

В 2022 году МакSим записала новую версию трека с участием Димы Билана.

Клип на песню «Знаешь ли ты» стал одним из самых популярных в карьере артистки. На платформе YouTube за всё время его посмотрели более 189 миллионов раз.

