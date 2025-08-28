Артур Пирожков — «Само собой»: текст песни, смысл и интересные факты

Песни российского комика, актёра и певца Александра Реввы, также известного под псевдонимом Артур Пирожков, обычно находятся на стыке юмора и музыки. Трек «Само собой», выпущенный 25 апреля 2025 года, не стал исключением. «Рамблер» приводит текст композиции, разбирается в её смысле и рассказывает о связанных с ней интересных фактах. Послушать песню можно здесь.

Артур Пирожков — «Само собой»: текст песни

[Припев]

Если хочешь танцевать — танцуй, танцуй,

Ну а если хочешь петь, то пой со мной,

Нам бояться не к лицу: кайфуй, кайфуй,

Всё получится, поверь, само собой.

Если хочешь танцевать — танцуй, танцуй,

Ну а если хочешь петь, то пой со мной,

Нам бояться не к лицу: кайфуй, кайфуй,

Всё получится, поверь, само собой.

[Куплет 1]

У нас тут миллио-биллио-триллионер,

У нас тут все из высшей стати и высоких манер,

У нас тут вечеринка буги-вуги, Хон Гиль Дон,

У нас тут всё слилось, и луки, звуки, бом-бом-бом, окей.

[Предприпев]

Хэй, stay, не стесняйся людей,

Они здесь только для того, чтоб тебе было окей,

Хэй, stay, утонем в море огней.

[Припев]

Если хочешь танцевать — танцуй, танцуй,

Ну а если хочешь петь, то пой со мной,

Нам бояться не к лицу: кайфуй, кайфуй,

Всё получится, поверь, само собой.

Если хочешь танцевать — танцуй, танцуй,

Ну а если хочешь петь, то пой со мной,

Нам бояться не к лицу: кайфуй, кайфуй,

Всё получится, поверь, само собой.

[Куплет 2]

Но делать нечего, ни к чему нам суета,

Сегодня будешь звездой вечера, скорее сюда,

Но ты должна быть самой громкой-громкой — тут аншлаг,

Ты одуреешь от такой прикормки, это факт, ага.

[Предприпев]

Хэй, stay, не стесняйся людей,

Они здесь только для того, чтоб тебе было окей,

Хэй, stay, утонем в море огней.

[Бридж]

Само собой, само собой, само собой,

Само собой, само собой, само собой,

Само собой.

[Припев]

Если хочешь танцевать — танцуй, танцуй,

Ну а если хочешь петь, то пой со мной,

Нам бояться не к лицу: кайфуй, кайфуй,

Всё получится, поверь, само собой.

Артур Пирожков — «Само собой»: о чём песня

В своей песне, наполненной позитивом, Артур Пирожков призывает не бояться быть собой и следовать своим желаниям. Он также советует не стесняться окружающих людей.

По мнению исполнителя, стоит лишь начать самовыражаться, а дальше всё получится «само собой». Фразой «Если хочешь петь, то пой со мной» Артур Пирожков намекает, что слушатели могут рассчитывать на поддержку с его стороны.

Смотреть клип на песню «Само собой» Артура Пирожкова

Музыкальное видео на песню «Само собой» было выпущено в день релиза песни 25 апреля 2025 года. Его режиссёром выступил Александр Игудин.

Сюжет ролика крутится вокруг кастинга танцоров для клипа. В начале мы видим героиню, которая находится 5867-й в очереди. Строгая дама вызывает её и спрашивает, зачем она пришла. Та тихонько отвечает: «Я пришла танцевать». Дама ей на это говорит: «Если хочешь танцевать — танцуй».

С этой же строчки начинается трек. Внимание зрителей переключается на доброго режиссёра Артура Пирожкова. Он отсматривает множество танцоров и поддерживает всех до единого. Когда перед ним оказывается главная героиня, у которой никак не получается раскрепоститься, Артур Пирожков встаёт со своего места и начинает двигаться вместе с ней. Заканчивается клип общим танцем, не лишённым абсурдности.

Артур Пирожков — «Само собой»: интересные факты

Строчка «Ты одуреешь от такой прикормки, это факт» отсылает к метаироничному мему «карась дуреет от этой прикормки», который стал популярен в соцсетях в конце 2024 года. Этой фразой пользователи описывали вещи или события, от которых они теряли голову, другими словами — «дурели».

Странные резкие движения из клипа стали основой для флешмоба, который, по словам Артура Пирожкова, покорил весь мир. Артист даже выпустил несколько клипов, где объединил лучшие танцы из интернета.

Клип на песню «Само собой» набрал более 13 миллионов просмотров на платформе YouTube.

