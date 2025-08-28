Артур Пирожков — «Само собой»: текст песни, смысл и интересные факты
Песни российского комика, актёра и певца Александра Реввы, также известного под псевдонимом Артур Пирожков, обычно находятся на стыке юмора и музыки. Трек «Само собой», выпущенный 25 апреля 2025 года, не стал исключением. «Рамблер» приводит текст композиции, разбирается в её смысле и рассказывает о связанных с ней интересных фактах. Послушать песню можно здесь.
Артур Пирожков — «Само собой»: текст песни
[Припев]
Если хочешь танцевать — танцуй, танцуй,
Ну а если хочешь петь, то пой со мной,
Нам бояться не к лицу: кайфуй, кайфуй,
Всё получится, поверь, само собой.
Если хочешь танцевать — танцуй, танцуй,
Ну а если хочешь петь, то пой со мной,
Нам бояться не к лицу: кайфуй, кайфуй,
Всё получится, поверь, само собой.
[Куплет 1]
У нас тут миллио-биллио-триллионер,
У нас тут все из высшей стати и высоких манер,
У нас тут вечеринка буги-вуги, Хон Гиль Дон,
У нас тут всё слилось, и луки, звуки, бом-бом-бом, окей.
[Предприпев]
Хэй, stay, не стесняйся людей,
Они здесь только для того, чтоб тебе было окей,
Хэй, stay, утонем в море огней.
[Припев]
Если хочешь танцевать — танцуй, танцуй,
Ну а если хочешь петь, то пой со мной,
Нам бояться не к лицу: кайфуй, кайфуй,
Всё получится, поверь, само собой.
Если хочешь танцевать — танцуй, танцуй,
Ну а если хочешь петь, то пой со мной,
Нам бояться не к лицу: кайфуй, кайфуй,
Всё получится, поверь, само собой.
[Куплет 2]
Но делать нечего, ни к чему нам суета,
Сегодня будешь звездой вечера, скорее сюда,
Но ты должна быть самой громкой-громкой — тут аншлаг,
Ты одуреешь от такой прикормки, это факт, ага.
[Предприпев]
Хэй, stay, не стесняйся людей,
Они здесь только для того, чтоб тебе было окей,
Хэй, stay, утонем в море огней.
[Бридж]
Само собой, само собой, само собой,
Само собой, само собой, само собой,
Само собой.
[Припев]
Если хочешь танцевать — танцуй, танцуй,
Ну а если хочешь петь, то пой со мной,
Нам бояться не к лицу: кайфуй, кайфуй,
Всё получится, поверь, само собой.
Артур Пирожков — «Само собой»: о чём песня
В своей песне, наполненной позитивом, Артур Пирожков призывает не бояться быть собой и следовать своим желаниям. Он также советует не стесняться окружающих людей.
По мнению исполнителя, стоит лишь начать самовыражаться, а дальше всё получится «само собой». Фразой «Если хочешь петь, то пой со мной» Артур Пирожков намекает, что слушатели могут рассчитывать на поддержку с его стороны.
Смотреть клип на песню «Само собой» Артура Пирожкова
Музыкальное видео на песню «Само собой» было выпущено в день релиза песни 25 апреля 2025 года. Его режиссёром выступил Александр Игудин.
Сюжет ролика крутится вокруг кастинга танцоров для клипа. В начале мы видим героиню, которая находится 5867-й в очереди. Строгая дама вызывает её и спрашивает, зачем она пришла. Та тихонько отвечает: «Я пришла танцевать». Дама ей на это говорит: «Если хочешь танцевать — танцуй».
С этой же строчки начинается трек. Внимание зрителей переключается на доброго режиссёра Артура Пирожкова. Он отсматривает множество танцоров и поддерживает всех до единого. Когда перед ним оказывается главная героиня, у которой никак не получается раскрепоститься, Артур Пирожков встаёт со своего места и начинает двигаться вместе с ней. Заканчивается клип общим танцем, не лишённым абсурдности.
Артур Пирожков — «Само собой»: интересные факты
- Строчка «Ты одуреешь от такой прикормки, это факт» отсылает к метаироничному мему «карась дуреет от этой прикормки», который стал популярен в соцсетях в конце 2024 года. Этой фразой пользователи описывали вещи или события, от которых они теряли голову, другими словами — «дурели».
- Странные резкие движения из клипа стали основой для флешмоба, который, по словам Артура Пирожкова, покорил весь мир. Артист даже выпустил несколько клипов, где объединил лучшие танцы из интернета.
- Клип на песню «Само собой» набрал более 13 миллионов просмотров на платформе YouTube.
