Мэрайя Кэри раскрыла треклист первого за семь лет альбома Here For It All

Известная американская R&B-певица Мэрайя Кэри раскрыла трек-лист альбома Here For It All, премьера которого намечена на 26 сентября. Лонгплей станет первым релизом артистки за семь лет. В его поддержку уже вышли синглы Type Dangerous и Sugar Sweet, записанный совместно с Kehlani и Shenseea.

Всего в альбом войдёт 16 композиций:

1. Mi

2. Play This Song (ft. Anderson .Paak)

3. Type Dangerous

4. Sugar Sweet (ft. Kehlani & Shenseea)

5. In Your Feelings

6. Nothing Is Impossible

7. Confetti & Champagne

8. I Won't Allow It

9. My Love (ft. Paul McCartney & Wings)

10. Jesus I Do (ft. The Clark Sisters)

11. Here For It All.

По признанию Кэри, альбом будет отражать её личностный рост за последние десять лет. Артистка в том числе намерена рассказать о своём опыте воспитания двух близнецов: дочери Монро и сына Мороккана. Сейчас им по 14 лет. Описывая звучание пластинки, Кэри назвала её «летней» и намекнула, что поклонников ждёт несколько баллад. Об этом сообщает Billboard.

