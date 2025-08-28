Мэрайя Кэри раскрыла треклист первого за семь лет альбома Here For It All

Мэрайя Кэри раскрыла трек-лист первого за семь лет альбома Here For It All
Известная американская R&B-певица Мэрайя Кэри раскрыла трек-лист альбома Here For It All, премьера которого намечена на 26 сентября. Лонгплей станет первым релизом артистки за семь лет. В его поддержку уже вышли синглы Type Dangerous и Sugar Sweet, записанный совместно с Kehlani и Shenseea.
Всего в альбом войдёт 16 композиций:
1. Mi
2. Play This Song (ft. Anderson .Paak)
3. Type Dangerous
4. Sugar Sweet (ft. Kehlani & Shenseea)
5. In Your Feelings
6. Nothing Is Impossible
7. Confetti & Champagne
8. I Won't Allow It
9. My Love (ft. Paul McCartney & Wings)
10. Jesus I Do (ft. The Clark Sisters)
11. Here For It All.
По признанию Кэри, альбом будет отражать её личностный рост за последние десять лет. Артистка в том числе намерена рассказать о своём опыте воспитания двух близнецов: дочери Монро и сына Мороккана. Сейчас им по 14 лет. Описывая звучание пластинки, Кэри назвала её «летней» и намекнула, что поклонников ждёт несколько баллад. Об этом сообщает Billboard.