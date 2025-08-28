Композитор «Бандитского Петербурга» раскритиковал музыку современного кино

Композитор Игорь Корнелюк, известный саундтреками к сериалам «Бандитский Петербург» (2000-2005), «Мастер и Маргарита» (2005) и «Идиот» (2003), раскритиковал современную музыку кино. По мнению артиста, сегодня саундтреки преследуют другую цель: не задают эмоцию, а предсказывают, что произойдёт в следующем кадре.

Корнелюк подчеркнул, что ему гораздо ближе «старая манера киномузыки», и назвал имена композиторов, у которых нужно «учиться молодёжи». Среди них оказались как советские музыканты Алексей Рыбников, Исаак Дунаевский, Геннадий Гладков, так и зарубежные композиторы Генри Манчини и Эннио Морриконе.

Музыкант также рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в работе над «Бандитским Петербургом». Корнелюк отметил, что сериал создавался во времена вездесущего пиратства: по его воспоминаниям, фильм могли украсть «прямо с монтажного стола». Из-за этой особенности эпохи работать в студии было невозможно, передаёт НСН.

Я приезжал на «Ленфильм», меня сажали в отдельную комнату, я всё просматривал с секундомером и старался запомнить, сохранить какое-то впечатление от посмотренного. Потом шёл в студию и работал. Это был большой сериал, в этом случае не всегда есть возможность всю музыку делать на кадр.

Музыкант высказал предположение, что у киномузыки только одна задача: «работать в кадре». Корнелюк уверен, что лишь саундтрек может создать нужную эмоцию и задача композитора — угадать её точно.

