«Кино» — «Группа крови»: история создания, текст песни, интересные факты

Текст и аранжировку песни «Группа крови» лидер группы «Кино» Виктор Цой написал собственными усилиями. В стихотворении отразились размышления музыканта о необходимости перемен и неготовность встретиться с ними лицом к лицу. Хотя песню возможно интерпретировать как военный символ, у «Группы крови» есть и иная, более абстрактная трактовка. «Рамблер» рассказывает об истории создания одной из самых известных песен группы «Кино» и делится её текстом. Здесь же вы можете послушать трек.

Текст песни «Группа крови» группы «Кино»

Тёплое место, но улицы ждут

Отпечатков наших ног.

Звёздная пыль — на сапогах,

Мягкое кресло, клетчатый плед,

Не нажатый вовремя курок,

Солнечный день — в ослепительных снах.

Группа крови — на рукаве,

Мой порядковый номер — на рукаве.

Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне

Не остаться в этой траве,

Не остаться в этой траве,

Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи.

И есть чем платить, но я не хочу

Победы любой ценой.

Я никому не хочу ставить ногу на грудь,

Я хотел бы остаться с тобой,

Просто остаться с тобой,

Но высокая в небе звезда зовёт меня в путь.

Группа крови — на рукаве,

Мой порядковый номер — на рукаве.

Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне

Не остаться в этой траве,

Не остаться в этой траве,

Пожелай мне удачи, пожелай мне удачи.

История создания песни

Виктор Цой написал «Группу крови» в 1987 году. Его перу принадлежат текст композиции, а также партии музыкальных инструментов. Закончив черновую версию песни, Цой показал её коллегам по «Кино». Дебютное исполнение композиции состоялось на 5-м Фестивале Ленинградского рок-клуба, но публика не ощутила потенциал «Группы крови» в полной мере.

Песня вошла в одноимённый альбом, чей релиз состоялся 5 января 1988-го. Согласно воспоминаниям участников «Кино», пластинка могла не попасть к русскому слушателю. Виктор Цой настаивал, что «Группа крови» должна выйти исключительно в США, и был против её распространения в СССР. Звукорежиссёр Алексей Вишня, работавший над альбомом, против воли музыканта сделал несколько копий. Благодаря этому «Группа крови» поступила на советские прилавки, что разозлило Цоя и поссорило его с Вишней.

Невзирая на саботаж музыканта, альбом стал очень успешным и привлёк к коллективу немало внимания. Титульная композиция принесла «Кино» ещё больше популярности после премьеры фильма Рашида Нугманова «Игла». Цой сыграл в нём главную роль, а его песня вошла в саундтрек.

«Группу крови» слушатели интерпретировали как символ войны в Афганистане, так как на рукава солдат часто крепили нашивки с номером их группы крови на случай, если понадобится переливание. Но в исторической действительности подобная практика в Советской армии не применялась. Среди поклонников «Кино» даже высказывались предположения, что на песню о пути героя-одиночки Цоя вдохновили «Звёздные войны»: на это может намекать образ «Звёздной пыли на сапогах». В наиболее абстрактной трактовке герой композиции предстаёт мечтателем, не способным оставаться на месте и вынужденным отправиться в путь, который может стоить ему жизни. Сам автор песни не комментировал её смысл.

Клип на песню «Группа крови» группы «Кино»

В клип на песню «Группа крови» вошли кадры с Цоем из фильма «Игла».

