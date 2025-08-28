Солист рок-группы KISS назвал величайшую песню коллектива

Вокалист Пол Стэнли, известный как участник рок-группы KISS, назвал лучшую песню коллектива. На его взгляд, таковой можно считать композицию I Was Made For Lovin' You, попавшую в альбом Dynasty 1979 года.

Свой выбор Стэнли мотивировал количеством ежедневных прослушиваний на стриминговой платформе Spotify: они составляют 850 тысяч. В общей сложности сумма прослушиваний I Was Made For Loving You равна 1,3 миллиарда, сообщает Blabbermouth. Лидер KISS поблагодарил поклонников и назвал результат «потрясающим».

Среди авторов композиции, помимо Пола Стэнли, также указаны продюсеры Дезмонд Чайлд и Вини Понсия. По воспоминаниям Чайлда, песня была создана после его экспериментов с драм-машиной. Музыканту захотелось совместить диско-бит с рок-звучанием, так что он предложил эту идею Стэнли. Песня стала хитом и попала в чарт синглов Billboard, заняв 11-е место. Но фанаты KISS невзлюбили композицию из-за её чрезмерно «попсового» звучания.

По словам Чайлда, лидеру группы KISS басисту Джину Симмонсу эта песня также не пришлась по вкусу. Симмонс публично признавался в том, что больше «не допустит Чайлда в студию», что оскорбило последнего. Вскоре после этого инцидента Симмонс извинился, поэтому сегодня Чайлд называет его «отличным другом и наставником».

